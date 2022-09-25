Türkiye Gazetesi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, Çin ancak tamamen birleştiğinde Tayvan Boğazı'nda gerçek bir barış olabileceğini söyledi. Vang Yi, Tayvan konusunda "dış müdahaleye karşı durmak için" en güçlü adımları atacaklarını bildirdi.

"DIŞ MÜDAHALELERE KARŞI DURMAK İÇİN GÜÇLÜ ADIMLAR ATACAĞIZ"

Pekin yönetiminin "dış müdahaleye karşı durmak için en güçlü adımları atacağını" belirten Vang, "Çin Halk Cumhuriyeti, Çin'in tamamını temsil eden tek hükümettir." dedi.

Bakan Vang, Tek Çin prensibinin, uluslararası ilişkilerde temel bir norm haline geldiğini dile getirdi.

Vang, Ada ile birleşme konusundaki kararlılığının önüne geçen her kim olursa "tarihin çarklarında ezilir." ifadesini kullandı.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Bu arada, Karayipler'deki bir ada ülkesi olan Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves Genel Kurul'da Vang'dan bir süre önce yaptığı konuşmada, Tayvan'ın Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası örgütlerdeki görünümünü artırmasına izin verilmesine değinmişti.

Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunan Çin, adanın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkıyor.

Biden'dan Pasifik'te gerilimi tırmandıracak uyarı: Çin saldırırsa ABD Tayvan'ı korur ABD Başkanı Joe Biden’dan, ABD ile Çin arasındaki Tayvan gerilimini tırmandıracak bir açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, verdiği bir röportajda Çin’in olası bir saldırısına karşı Tayvan’ı ABD ordusunun koruyacağını söyledi.

Tayvan'da sular yeniden ısındı: Çin 'çizgi'yi aştı Tayvan, Ada çevresinde Çin'e ait 42 savaş uçağı, 1 askeri dron ve 5 gemi görüldüğünü duyurdu.

Gerilim yükseliyor! Çin’in savaş uçakları Tayvan etrafında uçuyor Gerilim yükseliyor! Tayvan, Ada çevresinde Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 5 geminin görüldüğünü açıkladı.

Tayvan'dan Çin uyarısı: 'Orta çizgi'yi geçtiler Pasifik’te gerilim gitgide tırmanıyor. Tayvan Savunma Bakanlığı, dün, gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 42 savaş uçağı, 1 askeri dron ve 9 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.