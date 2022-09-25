Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 77. Genel Kurulundaki konuşmasında tüm dünyaya yavru vatan KKTC'yi 'resmen tanıma' çağrısının yankıları sürüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan konuyla ilgili bir 'KKTC ile dayanışma içerisindeyiz' ifadeleri kullanıldı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Taha'nın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulundaki temasları çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bir araya geldiği belirtildi.

'KKTC İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ' MESAJI

Açıklamada, Taha'nın KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs'taki Müslümanların durumuna ilişkin bir brifing aldığı ve İİT'nin ilgili kararları doğrultusunda kendileriyle (KKTC ile) dayanışma içinde olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Taha'nın Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah ile Filistin davası ile bölgesel gelişmeleri, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile de Afganistan'daki durumu ele aldığı ifade edildi.

İİT ÜLKERİNE KKTC'Yİ TANIMA ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, dün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Eşgüdüm Toplantısı'nda İİT'ye üye ülkelere KKTC'yi tanımaları çağrısında bulunmuştu.

Ertuğruloğlu İİT'nin söz konusu toplantısındaki konuşmasında, "İİT üye devletlerinin, KKTC'yi resmen tanımak için süratle somut adımlar atacaklarına ve Kıbrıs Rum tarafının bize dayattığı insanlık dışı kısıtlamaları ve ambargoları aşmamıza yardımcı olmak için Kıbrıs Türk Devleti ile ilişki kuracaklarına dair beklentimizi vurgulamak isterim." ifadelerini kullanmıştı.

GKRY Lideri Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki KKTC çağrısını hazmedemedi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsündeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına ilişkin yaptığı açıklamayı yorumladı. Erdoğan'ın sözlerini sindiremeyen Anastasiadis, Türkiye'ye küstah suçlamalar yöneltti.

KKTC, Rus uçaklarına hazırlanıyor: İlk iniş 15 Kasım'da olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki 'KKTC'yi tanıma çağrısı'ndan sonra Lefkoşa'nın uluslararası temasların hızlandırdığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, "Erdoğan’ın BM’de yaptığı konuşma aslında Kıbrıs meselesinde bir dönüm noktası" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye'yi işaret etti: Desteği olmadan varlığımızı sürdüremeyiz KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, New York ziyareti ve Kıbrıs konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa mutlaka kuzeyde egemen bir Türk devleti olması lazım. Egemen bir Türk devleti olmadan bu siyasetimizi, ulusal çıkarlarımızı ve milli hedeflerimizi asla sürdüremeyiz." dedi.