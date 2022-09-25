Türkiye Gazetesi

Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 06.52'de Japon Denizi istikametine doğru yeni bir füze ateşlediği bildirildi. Yaklaşık 50 kilometre maksimum irtifada uçan füzenin 400 kilometre mesafe kat ettiği ifade edilirken, Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıkladı. “Pyongyang'ın eylemini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olarak şiddetle kınıyorum” diyen Hamada, ülkesinin Pekin'deki büyükelçiliği aracılığıyla Kuzey Kore'yi diplomatik yollardan protesto ettiğini söyledi. Hükümet son füze denemesine ilişkin bilgileri analiz etmek ve gerekli tedbirleri almak üzere başbakanlık ofisinde bir kriz masası kurarken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida kurmaylarına öngörülemez durumlara karşı hazırlıklı olma talimatı verdi.

KUZEY KORE SİLAH PROGRAMINI HIZ KESMEDEN SÜRDÜRÜYOR

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da füze denemesini doğruladı. Kısa menzilli balistik füzenin Kuzey Pyongyang bölgesindeki Taechon'dan fırlatıldığı kaydedilirken, Güney Kore ordusunun ABD kuvvetleri ile işbirliği içinde analiz ve izleme faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Son denemenin Güney Kore'nin Pyongyang'ın denizaltından balistik füze fırlatmaya hazırlandığına dair işaretler tespit edildiğini açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Birleşmiş Milletler yaptırımları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen silah programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore, bu yıl 18 füze denemesi gerçekleştirmişti. Son deneme 5 Haziran'da yapılmıştı.

ABD'den Kuzey Kore'yi kızdıracak hamle: Büyük savaş gemisi Güney Kore'ye demirledi Çin ve Tayvan arasındaki gerilimi kızıştıracak hamlelere imza atan ABD, bu defa da Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilimi tırmandıracak bir harekete imza attı. Nükleer enerjiyle çalışan Amerikan USS Ronald Reagen savaş gemisi, "tatbikat" için Güney Kore'nin Busan kentine demirledi.