Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 7. ayı geride bıraktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından cepheye gidişler hız kazandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 24 Şubat’tan beri devam ediyor. Putin'in çağrısı üzerine, 300 bin tecrübeli askerin savaşa katılması bekleniyor.

AİLELER ÇOCUKLARINI UĞURLADI

Rusya’da aileler çocuklarını cepheye uğurlarken duygusal anlar yaşandı. Tren istasyonları ve ordu kontrol noktaları, aielelerin ve genellikle genç çiftlerin ayrılık anlarına sahne oldu.

Uğurlama esnasında duygu dolu anlar yaşanırken, Moskova ise eyleme sahne oldu.

SEFERBERLİK KARŞITI GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Rusya’da seferberlik ilanından sonra başkent Moskova’da, seferberlik karşıtlarının gösterisine sahne oldu. Eylemler sırasında göstericilerle güvenlik güçleri arbede yaşandı bazı eylemciler gözaltına alındı.

Financial Times seferberlik çağrısını yorumladı: Putin'in umutsuz zar atışı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ulusa sesleniş konuşmasındaki ‘seferberlik çağrısı’nı İngiliz gazetesi yorumladı. Rusya’nın durumunu değerlendiren yazıda Putin’in durumunu son zar atışı değerlendirmesinde bulunuldu.

Putin'in seferberlik çağrısına ilk ret yakınındaki isimden! Peskov'un oğlu canlı yayında katılmayı reddetti Rusya'da ilan edilen kısmi seferberliğin ardından Rus gazeteciler canlı yayında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un oğluna kendilerini askeri komiser gibi tanıttı ve seferberliğe katılması gerektiğini söyledi. Bu sözler üzerine üzerine Peskov'un oğlu Nikolay Peskov, şaka gibi bir cevap verdi ve 'Ben Bay Peskov'um. Orada olmamam gerektiğini anlamanız gerekir. Bunu farklı yollarla çözeceğim." ifadelerini kullandı.