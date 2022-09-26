Türkiye Gazetesi

Ferhat Ekinci | ANKARA

Uzmanlar, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana nükleer savaş riskinin en çok artığı dönemlerden birinin yaşandığına dikkat çekerken, Rusya’nın ve Batı’nın sahip olduğu nükleer silah kapasitesi yeniden gündeme geldi. ABD, Rusya, Çin, İngiltere’nin aralarından olduğu 9 ülkede yaklaşık 15 bin nükleer silah bulunuyor. En çok nükleer başlık ise Rusya ve ABD’de bulunuyor. Rusya’nın 6 bin 850, ABD’nin ise 6 bin 450 nükleer savaş başlığı var. Bu iki ülke dışında Fransa 300, Çin 280, İngiltere 215, Pakistan 140-150, Hindistan 130-140, İsrail 80, Kuzey Kore ise 10-20 adet nükleer başlıklı silahlara sahip. Gazetemize konuşan Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz “Nükleer silah büyük çapta kullanılırsa geçmiş olsun, yapacak hiçbir şey kalmaz. Küçük taktik nükleer silah kullanırsa o zaman durum farklı olur. Ama bu sonuçta bir şekilde büyür. Rusya küçük taktik nükleer silah kullanırsa NATO da karşılık olarak Rus askerlerine karşı taktik nükleer silah kullanacaktır. Bu, sonuçta topyekûn bir nükleer savaşa doğru gidebilir, bunun bir sonucu yok. Nükleer silah bir kere çıktı mı bundan sonra mantık işlemez” dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Yeni hedef Putin ile Zelenskiy’i buluşturmak BM Zirvesi'nin ardından ABD'de diplomatik temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Savaşın bitmesini istemeyen taraflar da var. Şimdilik masadan uzaklaştırıldık ancak umudumuzu kaybetmedik, çalışıyoruz.! diyen Çavuşoğlu, yeni hedefin Putin ile Zelenskiy’i bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Putin talimat verdi: 'Savaşın ekran yüzü'ne kritik görev Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Bulgakov'u görevden aldı. Bulgakov yerine, Konaşenkov ile birlikte en çok ekranlarda görünen Mihail Mizintsev göreve getirildi.