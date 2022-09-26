Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada dengeleri kökünden sarsan Rusya- Ukrayra savaşı sürerken sadece Türkiye diplomasiyle barış müzakerelerini başlatmanın yollarını arıyor. Ancak Rusya'nın aldığı kısmi seferberlik kararı bölgedeki gerilimin yakın zamanda düşmeyeceğine işaret ediyor. Dünya Putin'in imza attığı seferberlik kararı ve nükleer uyarıyı konuşurken ABD'den Rusya'nın nükleer 'restine rest' niteliğinde bir açıklama gündeme oturdu.

'RUSYA ÇİZGİYİ AŞARSA...'

NBC'nin Meet the Press programına konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'da bir taktik nükleer silah kullanması durumunda ne olacağı yönündeki soru sonrası, "Rusya bu çizgiyi aşarsa, Rusya için feci sonuçlar olacaktır" dedi. Sullivan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

" Kremlin'e, herhangi bir nükleer silah kullanımının Rusya için feci sonuçları olacağı, ABD ve müttefiklerimizin kararlı bir şekilde yanıt vereceğini doğrudan, özel olarak ve çok yüksek seviyelerde ilettik."

LAVROV: İLHAK ETTİĞİMİZ TOPRAKLARI SAVUNMAK İÇİN NÜKLEER KULLANIRIZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Moskova'nın hangi şartta nükleer silah kullanacağını dünyaya ilan etmişti. Rus bakan, Moskova'nın ilhak edilen Ukrayna topraklarını savunmak için nükleer silah kullanmaya hazır olacağını duyurmuştu.

UKRAYNA'DAN YANIT: KABUL EDİLEMEZ

Ukrayna'dan Rusya'ya tepki, dışişleri bakanı seviyesinden gelmiş, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rus mevkidaşının açıklamasının 'sorumsuz' ve 'kabul edilemez' olduğunu söylemişti. Benzer bir uyarı Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den de gelmişti.

BATI'YA NÜKLEER GÖZDAĞI

Medvedev, 'Batı'nın ve genel olarak tüm NATO ülkelerinin Rusya'nın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerekiyor' sözleri ile Batı'ya gözdağı da vermişti.

Hangi ülkede kaç nükleer başlık var belli oldu: Zirvede 2 ülke var Rusya'nın ABD ve Batı'ya karşı sık sık dillendirdiği nükleer tehdidi, dünyada korku ile karşılanırken, söz konusu dönem İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana nükleer savaş riskinin en çok artığı dönemlerden biri haline geldi. Peki riskin artığı bu dönemde, Rusya ve Batı'nın sahip olduğu nükleer silah kapasitesi ne ve hangi ülkede kaç nükleer başlık var? İşte liste liste ülkelerdeki nükleer başlık sayıları...

Dünya diken üstünde! Putin'in nükleer tehdidi korkuttu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil” sözleriyle üstü kapalı olarak ‘nükleer tehditte bulunması tüm dünyayı endişelendiriyor.

Lavrov'dan 'nükleer silah' açıklaması: Onay verdiğimiz durumlara bakın BM'deki hitabının ardından basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer silah kullanacakları iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. Nükleer silah konusunun batılı devletlerd histeeiye neden olduğunu söyleyen Lavrov, 'Hangi durumlarda nükleer silah kullanacağımız belli' diye konuştu.

Avusturya'dan itiraf gibi açıklama: Savaş uzun sürecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ulusa sesleniş konuşmasında verdiği mesajların yankıları Batı’lı ülkelerde sürüyor. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son açıklamalarının Ukrayna’daki savaşın derinleşmesini sağlayacağını bu nedenle "savaşın uzun süreceğini" söyledi.

Putin talimat verdi: 'Savaşın ekran yüzü'ne kritik görev Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Bulgakov'u görevden aldı. Bulgakov yerine, Konaşenkov ile birlikte en çok ekranlarda görünen Mihail Mizintsev göreve getirildi.

Kadirov'dan savaş karşıtlarına kan donduran tehdit: Sizi ailelerinizle cepheye gönderirim Rus yanlısı Çeçen lider Ramazan Kadirov, ülkede savaş karşıtlığı yapan şahısları, akrabaları ile birlikte Ukrayna'daki savaş bölgelerine göndermekle tehdit etti.