Türkiye Gazetesi

Etkisini önemli ölçüde yitirse de varlığını hatırlatmaya devam eden koronavirüs salgınında vaka sayıları dünya çapında hala yüksek oranlarda. Öyle ki; güncel veriler incelendiğinde vaka oranlarında belli aralıklarla yukarı yönlü hareketlenmelerin devam ettiği görülüyor. Alman Haber Ajansı DPA’da yer alan habere göre, Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Scholz’un da Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

"HAFİF SOĞUK ALGINLIĞI SEMPTOMLARI GÖSTERİYOR"

Hebestreit, Şansölye Scholz’un Başbakanlık Binasındaki dairesinde izole edildiğini söyledi. Scholz’un hafif soğuk algınlığı semptomları gösterdiği bilgisini paylaşan Hebestreit, Başbakan'ın bu hafta için planlanan kamuya açık görüşmelerinin iptal edildiğini ancak Scholz'un eyalet başbakanlarıyla yapılacak toplantıya ve diğer dahili toplantılara çevrim içi katılmak istediğini kaydetti.

Scholz, 24-25 Eylül’de Suudi-Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ı ziyaret etmişti.

Öte yandan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Covid-19’a yakalandığını belirterek, sonbaharda herkese kendisine dikkat etmesi tavsiyesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop koronavirüse yakalandı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı ve koronavirüs nedeniyle programlarına ara verdi.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse yakalandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

ABD First Lady'si Jill Biden koronavirüse yakalandı ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüsü atlatmasından sonra eşi Jill Biden'ın korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kim Jong-un koronavirüse yakalandı Koronavirüs salgının başlamasından bu yana hiç vaka tespit edilmediği iddia edilen Kuzey Kore'de lider Kim Jong'un kız kardeşi abisinin Covid sırasında ciddi şekilde hastalandığı söyledi.