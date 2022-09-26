Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi devam ederken Ukrayna cephesi son dönemde üstünlüğü ele geçirip Rus işgalindeki bölgeleri tek tek geri almaya başladı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu gelişmeler üzerine kısmi seferberlik çağırısı yaptığını duyurmuştu. Rus vatandaşlarının havalimanlarına akın etmesi sonucu uçak biletleri fiyatları bir anda fırlamıştı. Ülkeyi araçları ile terketmeyi çalışan Rus vatandaşları ise sınır bölgelerde uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Kremlin’in bu kararının tartışması sürerken, yeni bir açıklama geldi ve "Seferberlik çağrılarında bazı hatalar yapıldı. Bu çağrıdaki hatalar düzeltilecek" denildi.

Bir başka sorun ise ülkeden kaçan Ruslara ilişkin. Kaçan Ruslara sınırların kapatılıp kapatılmayacağı konusunda ise Kremlin "Sınırların kapatılması konusunda herhangi bir karar alınmadı" ifadelerini kullandı.

Referandum başladı Kremlin tehdit etti Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’un, sözde referandumla Rusya’ya bağlanması için oy verme işlemi başladı. Ukrayna referanduma katılanların 15 yıl hapis cezasına çarptırılacağını açıkladı.

Sondakika... Biden'dan Rusya açıklaması: Kremlin sahte bir referandum düzenliyor Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu görüşmelerinde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, kısmi askeri seferberlik ilan eden, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını desteklediklerini açıklayan Rus lider Putin'i hedef aldı. Putin'in sorumsuzca açıklamalar yaptığını söyleyen Biden, "Kremlin sahte bir referandum düzenliyor" dedi.

AB'den Kremlin mesajı: Gözümüzü korkutmasına izin vermeyelim Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'de ortak basın toplantısında konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'dan gelen tehditlerin Avrupa ülkelerinin gözünü korkutmaması gerektiğini vurguladı.