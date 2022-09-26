Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının 8. ayında Rusya lideri Viladimir Putin'in kısmi seferberlik açıklamasının ardından nükleer silahların da devreye gireceği iddiası tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı.

Rusya iddiaları reddetse de dün BM'de açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Hangi durumlarda nükleer kullandığımız belli, açın okuyun' diyerek devlet doktirinlerini işaret etmişti. Konusun uzamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'ya "Nükleer silahlar hakkında boşboğazlık etmeyi bırak" mesajı gönderdiklerini bildirdi.

RUSLARA KARŞI GAYET NET OLDUK

ABD'nin CBS televizyonunda yayımlanan "60 Minutes" programına röportaj veren Blinken, Washington yönetiminin Moskova'ya özel bir mesaj gönderdiğine dair iddiaları doğruladı.

Blinken, "Nükleer silahlar hakkında boşboğazlık etmeyi bırakması için hem alenen hem de özel olarak Ruslara karşı gayet net olduk." ifadelerini kullandı.

Nükleer silah kullanımına atıfta bulunan Blinken, "Bunun yıkıcı sonuçları olabileceğini Moskova'nın bizden duyması ve bilmesi oldukça önemli. Biz de bunu gayet açık olarak ortaya koyduk." dedi.

Blinken, herhangi bir nükleer silahın kullanımının, bunları kullanan ülke de dahil birçok kişi için feci sonuçları olabileceğinin altını çizdi.

Hangi ülkede kaç nükleer başlık var belli oldu: Zirvede 2 ülke var Rusya'nın ABD ve Batı'ya karşı sık sık dillendirdiği nükleer tehdidi, dünyada korku ile karşılanırken, söz konusu dönem İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana nükleer savaş riskinin en çok artığı dönemlerden biri haline geldi. Peki riskin artığı bu dönemde, Rusya ve Batı'nın sahip olduğu nükleer silah kapasitesi ne ve hangi ülkede kaç nükleer başlık var? İşte liste liste ülkelerdeki nükleer başlık sayıları...

Dünya diken üstünde! Putin'in nükleer tehdidi korkuttu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil” sözleriyle üstü kapalı olarak ‘nükleer tehditte bulunması tüm dünyayı endişelendiriyor.

Lavrov'dan 'nükleer silah' açıklaması: Onay verdiğimiz durumlara bakın BM'deki hitabının ardından basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer silah kullanacakları iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. Nükleer silah konusunun batılı devletlerd histeeiye neden olduğunu söyleyen Lavrov, 'Hangi durumlarda nükleer silah kullanacağımız belli' diye konuştu.