Türkiye Gazetesi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japonya’nın Vladivostok Başkonsolosu Motoki Tatsunori'yi, batı yaptırımlarının Primorskiy Krayı bölgesine etkilerine dönük önemli ve dağıtımı sınırlı bilgileri para karşılığında toplarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Tatsunori'nin 48 saat içerisinde Rusya topraklarını terk etmesi gerektiği duyuruldu. Rusya, olayın ardından Japonya'ya nota verdi.

'İSTENMEYEN KİŞİ' İLAN EDİLDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada “Japonya'nın Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Japonya'nın Vladivostok Başkonsolosunun Rusya Federasyonu'na aykırı faaliyetleri sebebiyle ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiği bilgisi verildi" denildi.

Moldova'dan Putin'i kızdıracak hamleler! Rusya'da geçen hafta ilan edilen kısmi seferberlik sebebiyle Moldova hükümeti bazı tedbirler aldı. Ülkede, Rusları destekleyenlere ağır yaptırımlar uygulanacak.

Putin, istihbarat bilgilerini sızdıran Edward Snowden'a vatandaşlık verdi Putin, Amerika'nın istihbarat bilgilerini sızdıran ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya ve Ukrayna açıklaması: Amacımız Zelenski ve Putin'i bir araya getirmek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Rus lider Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.