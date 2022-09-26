Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül’de kısmi seferberlik ilan etti. Bunun ardından silah altına alınmak istemeyen Ruslar, ülkelerini terk etmeye başladı. Uçak biletleri anında tükenirken kara yoluyla kaçışlar da sürüyor.

10 SAATTE SINIR GEÇTİLER

Rusya’nın Gürcistan’la olan sınır kapısı Lars'da her geçen gün araç kuyruğu uzuyor. Bugün iki ülkenin sınırında 20 kilometrelik araç trafiği oluştu. Ruslar, Gürcistan'a geçebilmek için saatlerce beklediklerini söyledi. Bisiklet veya yaya olarak gelenler ise "8-10 saat sınır geçebildik" dedi.

24 SAAT İŞLEM YAPILACAK

Gürcistan Maliye Bakanlığı’nın Gelirler İdaresi Başkanlığı, Rusya’dan ülkeye yolcu akışının artması sebebiyle Lars gümrük kontrol noktasındaki durum hakkında açıklamada bulundu. Başkanlık, Lars’daki gümrük kontrol noktasının özel bir çalışma moduna geçtiğini aktararak "24 saat gümrük kontrol işlemlerinin yapılabilmesi için Gürcistan topraklarından geçen kontrol noktalarında gümrük memuru sayısı artırıldı. Kamyonların gümrük kontrol prosedürleri de kısmen ertelendi. Gümrük kontrol noktalarının ortak yönetimi çerçevesinde, artan uluslararası navlun cirosunun sürdürülebilirliğini sağlamak için Gelirler İdaresi, komşu ülkelerin Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan’ın ilgili gümrük idareleri ile yoğun temas halindedir” ifadelerini kullandı.

"SINIRDA DRAMATİK BİR DURUM YOK"

Gürcistan Maliye Bakanı Lasha Hutsishvili, Kabine toplantısının ardından da kameralar karşısına geçti. Bakan Hutsishvili "Artan akışlar sebebiyle kurumlara her zamankinden daha fazla iş yüklendi. Sınır geçişlerinin hızını aktif olarak kontrol eden, hem güvenlik hem de mali düzenden sorumlu bütün kurumların yükü arttı. Durum kontrol altında. Sınır kapısında dramatik bir durum yok. Ülkeye giren ve çıkanların sayısı arttı, bu nedenle bu konu yakından takip ediliyor” şeklinde konuştu.

RUSYA ASKER YOLLADI

Bu arada, Rusya, yaşanan yoğunluk sebebiyle Lars Sınır Kapısı'na zırhlı araç ve asker sevk etti. Rusya Federal Güvenlik Servisi, askerlerin, kontrol noktası kurmak için değil, vatandaşların herhangi bir sınır formalitesini tamamlamadan kontrol noktasını aşmak ve ülkeyi terk etmek istememesi için bir tedbir olduğunu söyledi.

"GEÇİŞLER YÜZDE 23 ARTTI"

Rusya’ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Özerk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı İrbek Tomayev de "Son bir hafta içinde, 115 bin kişi her iki yönde Rusya-Gürcistan sınırını geçti. Bu gösterge bir önceki haftaya göre yüzde 23,3 daha fazla" şeklinde açıklama yaptı. Tomayev ayrıca “Son 1 haftada 37 bin 500 araç çift yönlü hareket etti. Şu anda Rusya-Gürcistan sınırında 3 bin 500 araba ve 1.300 kamyon kuyrukta bekliyor” sözlerini sarf etti.

"RUSLARA SINIRIMIZI KAPATALIM"

Muhalefetteki Strateji Ağmaşenebeli Partisi’nin lideri Giorgi Vaşadze hükümetten, ülkesinin sınırının Rusya vatandaşları için kapatılmasını talep etti. Vaşadze “Her gün on binlerce Rusya vatandaşı Gürcistan'a giriyor. Bu nedenle partimiz, Rusya vatandaşları için sınırın derhal geçici olarak kapatılmasını talep ediyor” diye konuştu.

AJAN SUÇLAMASI

Gürcistan’ın ünlü siyaset bilimcisi Gia Khukhashvili ise şunları dile getirdi: Rusya'dan kaçıp Gürcistan'a gelenlerin hepsi Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) ajanı değil ancak işbirliği yapmak zorunda kalacaklar. Bu insanlardan bazıları doğrudan ajan, bazıları ise gerçek mülteciler. Fakat savaş sebebiyle Rusya'dan firar edenler bir gün Gürcistan'da kendi amaçları için çok kolay manipüle edilecekler. Çünkü vatanlarına dönmek zorunda kalacaklar. İşlerini yapmazlarsa Rusya’ya geri dönemezler, bunu biliyorlar.

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