Türkiye Gazetesi

Ege Denizi’nde görev uçuşu yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait insansız hava araçları, Yunanistan’ın Gayri Askeri Statüsündeki Adalar (GASA) Midilli ve Sisam’a, ABD tarafından hibe edilen zırhlı askeri araçları sevk ettiğini ortaya çıkardı. Skandal sevkiyat eldeki görüntülerde resmi olarak kanıtlanırken, güvenlik kaynakları, 18 Eylül ve 21 Eylül’de yaşanan bu olayları, Yunanistan’ın Türkiye’ye yakın adaları silahlandırmaya ve GASA statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak nitelendirdi. Son dönemde Ankara ile ‘diyalog’ çağrısı yapan Atina’nın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı adımı yakında takip ediliyor. Yunanistan söz konusu görüntüler karşısında ne yapacağını şaşırdı. Medya ve siyasiler olay karşısında üç maymunu oynuyor. Kimi ‘yalan haber’, kimi ‘Türkler bizi gözetliyor’, kimi ‘Türkler adaların silahlandırılmasını yeniden gündeme getiriyor’ dedi. Bazı televizyonlar ‘Yeni tahrik’, ‘Türklerden tehlikeli oyun’ , ‘Türkler hem casusluk yapıyor hem de bu fotoğrafları yayınlıyor’, ‘Türk İHA’ları casusluk yapıyor’ başlıklarını kullandılar.

İNKÂR ETMİYORLAR

Yunanistan 1960’lardan beri Lozan’ın yanı sıra 1947 Paris Antlaşması’na da aykırı bir bir biçimde bu anlaşmalarda yer alan 23 adadan en az 16’sını silahlandırdı. Anlaşmalarda ismen belirtilmeyen birçok adada da askeri kuvvet bulunduruyor. Yunanistan adaları silahlandırdığını inkâr etmiyor, Türkiye’den tehdit gördüğü iddiası ile meşru müdafaa hakkını kullanarak adaları silahlandırdığını öne sürüyor. Gazeteler Türkiye’ye çirkin ve asılsız suçlamalarda bulunurken Yunan siyasetçilerden şimdiye kadar gelen tek bir kelime yok.

Silahlandırmayla birlikte statüsü değiştirilen adaların yeniden Türkiye’nin kontrolüne geçmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, Ankara’nın AB, BM ve NATO’ya birer mektup yazarak söz konusu adalara yönelik müdahale hakkının sallı tutulduğunun açıkça belirtmesi gerektiğini belirtiliyor.

ADALARDAKİ İHLALLERE SON VERİN

Türkiye, Yunanistan’ın Midilli ve Sakız Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti. Dışişlerine çağrılan Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi’nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.