Türkiye Gazetesi

Ukrayna topraklarındaki 3 bölge Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın Rusya’ya katılmak için düzenlediği sözde referandumda oylama işlemi sona erdi. Luhansk, Herson ve Zaporijya’da halk oy çoğunluğuyla Rusya’ya katılım yeşil ışık yaktı.

ÜLKELER REFERANDUM SONUÇLARINI TANIMAYACAK

Birleşmiş Milletler (BM), yapılan referandumun ardından bölgeye gözlemci göndermeyeceklerini duyururken, AB, NATO, ABD, Fransa, İsrail ve Arnavutluk gibi birçok ülke sözde referandumların sonuçlarını tanımayacaklarını bildirdi.

“KONUŞACAK BİR ŞEY KALMADI”

Birlemiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ndeki Ukrayna konulu toplantıya çevrimiçi bağlantı yoluyla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, referandumları Kırım'ın ilhak edilmesi sürecine benzeterek, "Rusya'nın düzmece referandumları normal olarak görmesi, Kırım senaryosu ile Ukrayna topraklarını ilhak etme girişimi, Rusya Devlet Başkanı ile konuşacak hiçbir şey olmayacağı anlamına gelir. İlhak, onu tüm insanlığa karşı getiren harekettir. Artık dünyanın her ülkesinden böyle bir mesaja ihtiyaç var" dedi.

ÜÇ BÖLGEDE OY SAYIM İŞLEMİ BİTTİ

Akşam saatlerinde tamamlanan oy verme işleminin ardından tüm bölgelerde oy sayımına geçilirken, oyların yüzde 100'ünün sayıldığı Luhansk bölgesinde halkın yüzde 98,42'si, Herson'da halkın yüzde 87,5'i ve Zaporijya’da halkın yüzde 93,11'i Rusya’ya katılmaya “evet” dedi.

Donbass Bölgesi'ndeki 3 bölgede kesin olmayan sonuçlara göre Rusya'ya katılım yönünde karar çıkarken, Donetsk Bölgesi'nde ise oy sayımının yüzde 56,85'ine tamamlandı. Donetsk’te ise sayılan oylarda şu ana kadar halkın yüzde 94,75’inin Rusya'ya katılıma “evet” dediği aktarıldı. Donetsk'te de, diğer 3 bölge ile aynı sonucun çıkması bekleniyor.

Dünyanın konuştuğu referandumda sona gelindi: 3 bölgede Rusya’ya katılıma yeşil ışık Ukrayna topraklarındaki 3 bölgenin Rusya’ya katılmak için düzenlediği sözde referandumda oylama işlemi sona erdi. Luhansk, Herson ve Zaporijya’da halk oy çoğunluğuyla Rusya’ya katılım yeşil ışık yaktı.

Rusya'ya referandum tepkisi: Kabul etmiyoruz Rusya, Ukrayna topraklarında bulunan 4 bölgenin kendilerine katılması için referandum düzenledi. Buna ABD, İsrail ve NATO'dan sert tepkiler geldi.