Türkiye Gazetesi

Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, son bir haftada Rusya’dan “Kazbegi” sınır kapısını geçerek Gürcistan’a giren Rusların sayısının yüzde 45 arttığını söyledi. Bakan Gomelauri “Son bir haftada gelen Rusların sayısının 250 bin olduğu iddia ediliyor, ancak bu doğru değil. 4 ila 5 gün önce günlük 5 bin ila 6 bin ziyaretçi geldi. Şimdi bu sayı yaklaşık 10 bine kadar yükseldi” ifadelerini kullandı.

SINIRA ASKERLİK ŞUBESİ

Gürcistan’a doğru hareket eden araç sayısının “ciddi” şekilde artmasının ardından sınır kapısı yayalara da açıldı. Gürcistan’a geçişlerin devam etmesi üzerine Rusya İçişleri Bakanlığı “Sınır kapısında en kısa zamanda askerlik şubesi hizmete girecek” açıklaması yapıldı.

FİNLANDİYA: ÇİT İNŞA EDELİM

Rusların akın ettiği ülkelerden birisi de Finlandiya. Geçtiğimiz haftadan bu yana seferberlikten kaçan 17 bin Rus vatandaşı Finlandiya’ya geçti. Finlandiya Sınır Muhafızları tarafından hazırlanan raporda, güvenlik ortamında meydana gelen son değişiklikler sebebiyle ülkenin Rusya sınırının bir kısmına çit inşa edilmesi tavsiye edildi. Raporda, çit inşa edilmesiyle Rusların ülkeye girişinin engelleneceği belirtilirken, Sınır Muhafızları Şefi Pasi Kostamovaara, çitin Finlandiya’nın doğu sınırında 130 ila 260 kilometreyi kapsayacağını söyledi.

KAZAKİSTAN: 98 BİN KİŞİ GELDİ

Kazakistan İçişleri Bakanı Marat Ahmetcanov, Rusya’daki kısmi seferberlik sonrası Kazakistan’a 98 bin Rus vatandaşının geldiğini söyledi. Aynı dönemde 64 bin 234 Rusya vatandaşının ülkeden ayrıldığını da kaydeden Ahmetcanov, “Kazakistan’a son 9 ayda Rusya’dan 1 milyon 700 bin Rus vatandaşı giriş yaptı.” dedi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de söz konusu durumu Rusya ile görüşeceğini belirtti.

POLONYA: KABUL ETMEYECEĞİZ

Polonya Başbakanlık Ofisi Başkanı Michal Dworczyk, ülkesinin seferberlikten kaçan Rusları kabul etmeyeceğini açıkladı. Dworczyk “Bugüne kadar Vladimir Putin rejimini destekleyen, ancak kendilerinin de cephede olma ihtimali belirdiğinde en büyük demokratlara dönüşen ve Rusya’yı terk etmeyi planlayan Rus vatandaşlarını kabul etmeyeceğiz” dedi.

300 BİN YEDEK ASKER GÖREVE ÇAĞRILMIŞTI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını bildirmişti. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlikten kaçanların 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngören kararnameyi imzalamasına rağmen 21 Eylül tarihinden bugüne kadar 266 bin kişi, Gürcistan, Finlandiya, Moğolistan, Kazakistan ve Türkiye’ye kaçtı.

Dünyanın konuştuğu referandumda sona gelindi: 3 bölgede Rusya’ya katılıma yeşil ışık Ukrayna topraklarındaki 3 bölgenin Rusya’ya katılmak için düzenlediği sözde referandumda oylama işlemi sona erdi. Luhansk, Herson ve Zaporijya’da halk oy çoğunluğuyla Rusya’ya katılım yeşil ışık yaktı.

Rusya'ya referandum tepkisi: Kabul etmiyoruz Rusya, Ukrayna topraklarında bulunan 4 bölgenin kendilerine katılması için referandum düzenledi. Buna ABD, İsrail ve NATO'dan sert tepkiler geldi.