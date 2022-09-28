Türkiye Gazetesi

Ege ve Doğu Akdeniz'de temelsiz ve hukuksuz tezlerini Türkiye'ye kabullendirmek için olmadık adımlar atan Yunanistan, gerilimi daha da tırmandırma peşinde... Yunansitan, Türk İHA'larının belgelediği gayrı askeri statüdeki Adalar'a zırhlı araç sevkiyatının ardından bu kez Ege'de büyük çaplı bir tatbikata girişti. 1 Ekim'e kadar sürecek tatbikat Fransa ile ortak yapılacak. Üstelik Yunan donanmasının tüm unsurları tatbikatta yer alacak.

YUNANİSTAN'IN ADIMLARINA ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşması yaparak Yunanistan'ın provokatif hamlesine ateş püsküren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komşumuz Yunanistan'ın her tarafı buram buram tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz. Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız. Biz gerilimleri sonlandırmak için samimi gayret ederken Yunanistan'ın tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz. Yunanistan askeri, siyasi ve ekonomik olarak dengimiz değildir, olamaz" ifadesini kullandı.

MİÇOTAKİS'TEN ERDOĞAN'A YANIT: KENDİMİZE GÜVENİMİZ TAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sözlerine bugün yaptığı açıklamayla yanıt veren Miçotakis, Ankara'ya net bir mesaj göndererek, "Uluslararası Hukukun gücü, Silahlı Kuvvetlerimizin uyanıklığı ve müttefiklerimizin desteğiyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam" dedi.

FRANSA İLE BÜYÜK ÇAPLI TATBİKAT

Yunanistan, Ankara- Atina hattındaki gerilimin gölgesinde Fransa ile Ege'nin doğusunda Fransa ile ortak tatbikata başladı. Tatbikata Yunanistan'ın donanmaya ait tüm savaş gemileriyle katılması dikkat çekti. İskiri Adası'ndan Bozbaba Adası'na kadar geniş bir alanda düzenlenen tatbikatta savaş uçakları, helikopterler, özel birimler ve deniz kuvvetlerine ait gemiler ve denizaltılar da yer alıyor.

Fransa ile 1 Ekim'e kadar sürecek ortak tatbikatın başlamasının ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yi hedef almayı sürdürdü. Kabine toplantısı sonrası konuşan Yunan Başbakan, "Karşı taraf monoton bir şekilde tehditlerini sürdürebilir ama bu oyunda tek başına" dedi.

AB Komisyonu'ndan skandal Türkiye açıklaması: 'Tehditlere son verin, Yunanistan'ın yanındayız' Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano Yunanistan'a destek mesajı vererek, "Türkiye'den tehdit söylemlerine son vermesini bekliyoruz" sözleriyle skandal bir ifadeye imza attı.

ABD, Yunanistan'a asker yığmıştı! Pentagon'dan açıklama geldi ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Yunanistan’ın Ege adalarına sevk ettiği ABD menşeli zırhlı araçlarla ilgili Ankara’nın Washington yönetimine verdiği protesto notasına ilişkin konuştu. Ryder, Türkiye ve Yunanistan’a diyalog çağrısı yaparken ülkesinin Ege’de herhangi bir tatbikatının olmadığını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten itiraf: 'Türkiye sadece bizi karşısına almadı' Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’ten itiraf gibi bir cevap geldi. Ankara’nın uyarılarının ardından Atina yönetimi, Türkiye için ‘Sadece bizi karşılarına almadılar’ diyerek ABD ile iş birliği içinde olduklarını doğrulamış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a sert tepki: Yaptığı gizli işgaldir AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki polisevine PKK saldırısına ilişkin 'Hamdolsun teröristler anında hak ettikleri karşılığı buldular. Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz ucu ya HDP'ye ya CHP'nin gazeteci siyasetçi, sivil toplum temsilcisi diye sahip çıktığı kesimlere ya da batı ülkelerine çıkar.' dedi. Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırmasına sert tepki gösteren Erdoğan, 'Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. ifadelerini kullandı.