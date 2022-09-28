Türkiye Gazetesi

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatı, 27 Eylül Salı günü 186,09 avrodan kapandı.

GAZ SIZINTISI FİYAT ARTIŞINDA ETKİLİ OLDU

Doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün güne 207 avrodan başladı ve 10.20 itibarıyla 211 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı yüzde 13,4 artış gösterdi.

Fiyat artışında, dün Baltık Denizinde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında gaz sızıntısı tespit edilmesi etkili oldu.

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirdi.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.

Ukrayna, Kuzey Akım 1'deki gaz sızıntısı için Rusya'yı suçladı! Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattının iki ayağında da basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirilmişti. Ukrayna gaz sızıntısının kış öncesi paniğe neden olmak isteyen Rusya tarafından planladığını iddia etti.

Gaz sızıntısı büyüyor: Kuzey Akım 1'in iki hattında basınç düştü Danimarka, Baltık Denizi'ndeki gaz boru hattında tehlile oluşturabilecek bir sızıntı yaşandığını duyurmuştu. Rusya gazı kessede içi dolu olan Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattının iki ayağında da basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.

Baltık Denizi'ndeki gaz boru hattında tehlikeli sızıntı! Danimarka, Rusya'dan Avrupa'ya giden ve Baltık Denizi'nden geçen bir boru hattında deniz trafiği için tehlike arz eden bir gaz sızıntısı yaşandığını duyurdu.