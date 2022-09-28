Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde imzaladığı 'kısmi seferberlik ilanı' ülkeyi karıştırdı. Kararın ilan edilmesiyle birlikte uçak seferleri hınca hınç dolarken, sınırlarda da büyük hareketlilik başladı. Askerlik çağındaki Rus erkekler ve aileleri daha çok Gürcistan, Kazakistan, Finlandiya ve Moğolistan sınırlarında yoğunluk oluştururken, daha varlıklı olanlar ise vize istemeyen ülkelere yöneldi. Bu ülkeler ise Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye.

260 BİNDEN FAZLA KİŞİ AYRILDI

Novaya Gazeta Europe adlı gazete, kısmi seferberlik ilanından sonra Rusya'dan 261 bin kişinin ayrıldığını bildirdi. Uluslarararası ajanslara yansıyan fotoğraflarda ise Rusların otoyollarda çadırlar kurduğu, daha az donanımlı olan diğerlerinin ise asfaltta uyuduğu ve kendi kıyafetleriyle derme çatma yataklar yaptığı görüldü.

TOKAYEV: RUSLARI GERİ GÖNDERMEYECEĞİZ

Rusların kaçışta en çok tercih ettiği ülkelerden biri olan Kazakistan'da İçişleri Bakanlığı, geçen hafta 98 bin Rus'un ülkeye giriş yaptığını duyurdu. Bakanlık, seferberlikten kaçmak için ülkeye giren Rusları geri göndermeyeceğini açıkladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de söz konusu durumu Rusya ile görüşeceğini belirtti.

Tokayev, komşu ülkelerle iyi ilişkilerin korunmasına dikkati çekerek "Bu siyasi ve insani bir konu. Bu zor durumda her şeyden önce insanlığı, sabrı ve düzeni göstermek gerekir. Bizde kriz veya panik yok. Hükümet görevini yapmalı. Yurt dışından gelenlere yardım sağlanacak ancak onlar herhangi bir devlet önceliğine sahip olamayacaklar" ifadelerini kullandı.



Rusya İçişleri Bakanlığı, seferberlik ilanı sonrası ülkeyi terk eden Ruslar nedeniyle yoğunluk yaşanan Lars Sınır Kapısında askerlik şubesi açılacağını belirtti.

BİR KOLTUK İÇİN 27 BİN DOLAR

The Guardian'ın haberine göre, Putin'in geçen hafta ilan ettiği kısmi seferberliğin ardından bazı Ruslar, özel jetlerle ülkeden kaçmak için 27 bin dolara (yaklşaık 500 bin lira) kadar para ödüyor. Habere göre, özel jet uçuşları sunan şirketler, Rusya'dan tek yönlü uçuş taleplerinde keskin bir artış bildirdi. Ruslar, şu anda özel bir uçakta bir koltuk için 21 bin 500 (yaklaşık 397 bin lira) ile 27 bin dolar (yaklaşık 500 bin lira) arasında ücret ödüyor.

Haberde, Rusların ağırlıklı olarak Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan dahil olmak üzere vizesiz girişe izin veren ülkelere yöneldiği aktarıldı. Your Charter'ın adlı özel uçuş şirketinin yöneticisi Yevgeny Bikov, gazeteye seferberlikten önce Rusya'dan günde yaklaşık 50 talep aldıklarını, ancak bu sayının şimdi günde 5 bine çıktığını söyledi.



Rusya'da, kısmi seferberlik ilanının ardından birliklerine teslim olan ilk yedek askerler Kaliningrad'da eğitimlere başladı.

SCHOLZ: PUTİN HATA ÜSTÜNE HATA YAPIYOR

Öte yandan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus lider Vladimir Putin'in kısmi seferberlik kararının panikle alınmış hatalı bir karar olduğunu söyledi.

Scholz, Kölnische Rundschau ve Osnabrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, kısmi seferberlik kararına atıfta bulunarak, "Bu Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'nın doğusundaki başarısızlıklarına karşı biraz da panikle verilen bir tepkidir. Bu durum önemli ölçüde Rusya'da huzursuzluğa neden oluyor. Putin hata üstüne hata yapıyor" dedi.

Ukrayna savaşında Rusya'ya uygulanan yaptırımları savunan Scholz, "Yaptırımlar son derece etkili. Yaptırımların amacı Rus hükümetinin kampanyasının tamamen anlamsız olduğunu fark etmesini sağlamak. Vladimir Putin askerlerini geri çekerek ve ardından Kiev'le görüşmelere odaklanarak bu savaşı derhal sona erdirebilir" diye konuştu.

Kısmi askeri seferberlik kaçışı sürüyor: Rusya-Gürcistan sınırında kilometrelerce kuyruk Rusya İçişleri Bakanlığı, seferberlik ilanı sonrası ülkeyi terk eden Ruslar nedeniyle yoğunluk yaşanan Lars Sınır Kapısında askerlik şubesi açılacağını belirterek, "Alınan önlemlere rağmen durum oldukça gergin" dedi.

Seferberliği duyan kaçmaya başlamıştı: Putin kararnameyi imzaladı... Ülkesinden kaçanlara büyük şok Rusya'da seferberlik ilanının ardından ülkedeki vatandaşlar başta Türkiye olmak üzere, Ermenistam ve Gürcistan gibi ülkelerin yolunu tuttu. Sayının artmasından duyulan endişe sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin, seferberlikten kaçmanın cezasını artıran kararnameyi imzaladı.

Financial Times seferberlik çağrısını yorumladı: Putin'in umutsuz zar atışı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ulusa sesleniş konuşmasındaki ‘seferberlik çağrısı’nı İngiliz gazetesi yorumladı. Rusya’nın durumunu değerlendiren yazıda Putin’in durumunu son zar atışı değerlendirmesinde bulunuldu.