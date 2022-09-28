Türkiye Gazetesi

Amerikan Merkez Bankası (Fed) yüksek enflasyon karşısında agresif faiz artırımını sürdürüyor. Alınan bu agresif politika önlemlerinin ardından 20 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı rekor seviyede yükseldi. Yükselişle birlikte hem satın alma hem de yeniden finansmana ilişkin mortgage başvurularının düştüğü belirtildi.

2008'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz yüzde 6,25'ten 6,52'ye yükselirken söz konusu faiz oranı Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Yükselen mortgage faiz oranları da konut sektörü üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdü.

BAŞVURULAR YÜZDE 3,7 AZALDI

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 23 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 3,7 azaldı. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,40'tan 5,70'e yükseldi.

MBA Ekonomi ve Endüstri Tahmininden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joel Kan, Fed'in yüksek enflasyona karşı agresif politika önlemlerinin ardından mortgage oranlarının yükselmeye devam ettiğini ve hem satın alma hem de yeniden finansmana ilişkin mortgage başvurularının düştüğünü belirtti.

Benzer şekilde satın alma faaliyetinin de bir yıl öncesine göre yüzde 29 düştüğüne işaret eden Kan, yüksek mortgage oranları ve ekonomik belirsizliğin alıcıların kararlarını etkilediğini aktardı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8 artarak 436 bin 800 dolara yükseldi.

KONUT SATIŞLARI AĞUSTOS'TA ARTTI

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı ağustos ayına ilişkin yeni konut satışları istatistiklerine göre; ülkede yeni konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 28,8 artarak 685 bine çıktı.

Piyasa beklentileri yeni konut satışlarının bu dönemde 500 bin seviyesine gerilemesi yönündeydi. Art arda iki ay düşüş gösteren yeni konut satışları, temmuzda yüzde 8,6 azalışla 532 bine gerilemişti. Yeni konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,1'lik azalış kaydetti.

Analistler, yeni konut satışlarının ağustosta beklenmedik artış gösterdiğini, ancak 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranının Büyük Durgunluk döneminde görülen seviyelere yükselmesi nedeniyle satışlardaki toparlanmanın muhtemelen geçici olduğunu belirtti.

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