Türkiye Gazetesi

Rusya’da seferberlik ilan edilmesinden sonra Rus vatandaşları başta sınır bölgeler olmak üzere başka ülkelere kaçmıştı. Rusya’ya yapılan yaptırımlara yenisi eklendi.

Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, düzenlediği basın toplantısında, "Karar, Rus turistlerin Finlandiya'ya girişinin ve Finlandiya üzerinden transitinin tamamen engellenmesini amaçlıyor." dedi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Rus turistlerin Finlandiya'ya gelmeye devam etmesinin ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı belirtildi.

Finlandiya'daki sınır kapıları, Rus vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine karadan giriş yapabilmesi için nadir geçiş noktalarını oluşturuyor.

AB'nin Rusya'ya yaptırımları nedeniyle Rusya'dan AB ülkelerine uçuş yapılamıyor. Rusya'ya sınırı olan diğer AB ülkeleri de geçişlere izin vermiyor.

Finlandiya, 1 Eylül itibarıyla turizm amaçlı olanlar da dahil olmak üzere Rus vatandaşlarına verilen vize sayısını normalin onda birine indirmişti.

Finlandiya Başbakanı Marin'den Türkiye açıklaması: Sorun yaşamak istemiyoruz Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Avrupa Parlamentosu'nda milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye ile sorun yaşamak istemediklerini söyleyerek, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Türkiye'de de sorunsuz gerçekleşmesini umduklarını dile getirdi.

NATO ve Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: Derin fikir birliğine varıldı Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında, Türkiye ile Finlandiya'nın derin fikir birliğine vardığını söyledi.