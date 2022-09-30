Türkiye Gazetesi

NATO'ya girebilmek için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'ye bir dizi taahhütlerde bulundu. Bu taahhütler NATO'nun Madrid'de düzenlen Liderler Zirvesi'nde yazılı antlaşmaya döküldü. PKK ve FETÖ'cü teröristlerin iadesi konusunda ağırdan almayı tercih eden İsveç, 3'lü memorandumun bir diğer maddesi silah ambargosu konusunda adım attı. İsveç, Türkiye'ye silah ambargosunu kaldırdığını duyurdu.

DEVLET SİLAH İHRACAT KONTROL DAİRESİ AÇIKLADI

İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP), Türkiye'ye silah ihracatı ambargosunu kaldırdıklarını açıkladı. ISP'nin açıklamasında, Türkiye'ye yeniden ihracata izin verme kararının İsveç'in Türkiye'nin de üye olduğu NATO'ya başvuru yapmasından dolayı alındığı belirtildi.

Açıklamada, askeri silah ve teçhizatın yanı sıra elektronik ve teknoloji alanlarındaki ürünler için de bu kararın geçerli olduğu vurgulandı.

ISP Başkanı Karl Evertsson, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye ile yürütülen müzakerelere ilişkin Expressen gazetesine 29 Mayıs'ta açıklamada bulunmuştu.

'BUGÜNKÜ KOŞULLARDA SİLAH SATABİLİRİZ'

İsveç savunma komisyonunun talep ettiği koşullarda silah ihracatı yaptıklarını kaydeden Evertsson, "Türkiye'nin şu an bizim silahlarımıza ihtiyacı yok. Bizden silah almıyorlar. Savunma komisyonundan gelen uygulamaları duruma göre değerlendiriyoruz. Türkiye'ye bugünkü koşullarda silah satabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Evertsson, İsveç yapımı tanksavar AT-4 silahlarının terör örgütü PKK'nın eline nasıl geçtiğine ilişkin soruya ise "Biz bu silahları örgütlere ihraç etmiyoruz. Bu, söz konusu silahların ABD'nin lisansı altında da üretiliyor olması ve bunların üçüncü ülkelere gönderilmesine izin verilmemesi koşuluna dikkat etmememizden kaynaklanıyor olabilir." yanıtını vermişti.

2019'DA AMBARGO BAŞLATMIŞLARDI

ISP, 15 Ekim 2019'da Türkiye'ye silah satışını yasaklamıştı.

Devlet radyosu SR'nin haberine göre, bu tarihten sonra 3 İsveç merkezli özel silah üreticisi şirketin Türkiye'ye silah satma isteği kabul edilmemişti.

Bakan Bozdağ tarih verip açıkladı: İsveç heyeti terör suçluların iadesini görüşmek için Türkiye'ye geliyor İsveç Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet terör örgütü PKK/PYD ve FETÖ terör suçlularının iadesini görüşmek için Türkiye'ye geliyor. Açıklamayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı. 'FETÖ ve PKK üyelerini Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz' diyen Bozdağ, gelecek olan heyetin 5-6 Ekim'de Türkiye'de olacaklarını söyledi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson istifa edecek İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, seçimde aldığı yenilgiyi kabul edip yarın sabah istifa edeceğini açıkladı.