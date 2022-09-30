Türkiye Gazetesi

NATO üyesi 17 ülke, 4.200 askerin katılımıyla 19-30 Eylül'de Letonya'da 'Silver Arrow' (Gümüş Ok) tatbikatı düzenlendi. Tatbikata ABD, İngiltere, Arnavutluk, Kanada, Çekya, Danimarka, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Letonya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Polonya, Slovakya, Slovenya, İspanya katıldı.

ABD FÜZELERİ DENENDİ

Her yıl yapılan planlı tatbikatta NATO'nun çokuluslu muharip grubu da görev alırken, tatbikatta ABD'nin HIMARS M142 füzeleri de hızlı konuşlanma kabiliyetlerini sergilemek üzere kullanıldı.

ABD füzeleri, NATO tatbikatı için Riga ve Liepaja'daki hava üslerine C-130 kargo uçaklarıyla taşındı. Füzeler tatbikat sırasında Baltık Denizi'nde Letonya'ya ait münhasır ekonomik bölgede bulunan hedefleri vurdu.

AVRUPA'NIN TAMAMINA KISA SÜREDE KONUŞLANDIRILABİLİR

ABD ordusunun NATO müttefikleriyle eğitim için Baltık bölgesine düzenli olarak HIMARS füze sistemlerini konuşlandırdığı belirtildi. ABD Avrupa Özel Operasyonlar Komutanlığının bu füze sistemlerini Avrupa'nın tamamında kısa sürede konuşlandırma imkanı olduğu ifade edildi.

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