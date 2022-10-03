Türkiye Gazetesi

ABD, geçtiğimiz günlerde silah ambargosunu kaldırdığı Güney Kıbrıs'ı bu defa ortak askeri programa dahil etti. Kararla birlikte ABD, Rum Kesiminin ordusuna eğitim verebilecek. ABD'nin gerilimi artıracak yeni hamlesine KKTC'den jet hızında cevap verildi. Açıklamada "GKRY’nin, askeri ve siyasi alanda ABD yönetimince desteklenmesi ve cesaretlendirilmesinin tarafımızca kabul edilmesi asla mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

PENTAGON BAŞVURUYU KABUL ETTİ

New Jersey Ulusal Muhafızlık Bürosu, Pentagon'a, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile askeri iş birliği yapmak için başvuruda bulundu. Pentagon ise bu başvuruyu kabul etti. Böylelikle ABD Savunma Bakanlığı, Kıbrıslı Rumları eski Varşova Paktı ülkelerine uyguladığı özel eğitim ve iş birliği programına dahil etmiş oldu.

RUM BAKAN: MEMNUNİYET DUYUYORUZ

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ise eğitim ve iş birliği programına alınmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

''İŞBİRLİĞİMİZ SÜREKLİ GELİŞECEK''

Petridis, ''Amerikan ordusu ile stratejik işbirliğini derinleştiren önemli bir adım atıldı. İş birliğimiz sürekli gelişecek.'' dedi.

Pentagon'un açıklaması

Öte yandan Pentagon'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada anlaşma için, "Kıbrıs Rum Kesimi ve Washington arasındaki iş birliğinin giderek arttığının göstergesi." ifadesine yer verildi.

KKTC'DEN KARARA SERT TEPKİ

KKTC Dışişleri Bakanlığı, GKRY’nin ABD Savunma Bakanlığınca “Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı” kapsamına dahil edilmesi amacıyla Rum Milli Muhafız Ordusunun New Jersey Eyaleti Milli Muhafızı ile eşleştirildiğini duyurmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. GKRY’ye 1987’den bu yana uyguladığı silah ambargosunu tamamen kaldırdığını kısa süre önce açıklayan ABD yönetiminin bu uygulamayla KKTC ve Türkiye'ye yönelik tahrikkar tutumunu devam ettirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

'DOSTANE OLMAYAN YAKLAŞIM SERGİLENMEKTEDİR'

“Daha geçtiğimiz günlerde kaldırılan silah ambargosunun ardından savunma alanında yapılan bu iş birliği açıklaması, Ada ve bölgedeki gerginliği tırmandırmaktan başka bir amaç gütmemektedir. GKRY'nin askeri ve siyasi alanda ABD yönetimince desteklenmesi ve cesaretlendirilmesinin tarafımızca kabul edilmesi asla mümkün değildir. ABD'nin Rum-Yunan ikilisi ile birlik olarak KKTC ve Türkiye'ye karşı dostane olmayan bir yaklaşım sergilediği değerlendirilmektedir.”

'TÜRKİYE İLE SAVUNACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN'

Açıklamada, KKTC ve Türkiye'nin bu gelişmelere izleyici kalmasının mümkün olmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

“(KKTC ve Türkiye) Nitekim yetkililer, ABD'nin GKRY ve Yunanistan lehine attığı adımlar karşısında Türkiye'nin güvenliğini ve Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için gerekli adımları kararlılıkla atacaklarını dünyaya duyurmuşlardır. Kıbrıs Adası’nda ve bölgedeki hak ve çıkarlarımızı tek dayanağımız ve koruyanımız olan ana vatan Türkiye ile birlikte savunacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.”

ABD’YE SAĞDUYULU DAVRANMA ÇAĞRISI

ABD'nin, KKTC ve Türkiye'yi kendisinden uzaklaştırmak ve halihazırda hassas olan dengeleri, Rum tarafı ve Yunanistan lehinde değiştirme niyetinde olduğunun anlaşıldığına dikkat çekilen açıklamada, Washington yönetimi sağduyu ile hareket etmeye davet edildi.

'TÜRKİYE'NİN ETKİN VE FİİLİ GARANTÖRLÜĞÜNÜN TESCİLİDİR'

Açıklamada, Ada’da ve bölgede huzur ortamını tesis etmek ve sürdürmek için taraflar diyalog ve iş birliği yapmaya çağırılarak, “Her daim tekrar ettiğimiz gibi bu tür olaylar, Türkiye'nin Ada’daki etkin ve fiili garantörlüğünün ne kadar haklı ve vazgeçilmez olduğunun bir kez daha tescilidir” değerlendirmesinde bulunuldu.

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