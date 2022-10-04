Türkiye Gazetesi

BM'in her yıl verdiği Nansen Mülteci Ödülü, başbakan olduğu dönemde 1, 2 milyon Suriyeli sığınmacının ülkeye kabul edilmesine onay verdiği için eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e gitti. Ödül, Suriye savaşının başladığı 2011 yılından beri 5 milyona yakın sığınmacıyı barındırmasına rağmen bugüne kadar Türkiye'ye hiç gelmedi. Bu durum, uluslararası toplumun her alanda olduğu gibi ödül verirken de çifte standart uygulayan bir yaklaşıma sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

2022 NANSEN MÜLTECİ ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI

BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında konuşan Komiserlik Sözcüsü Matthew Saltmarsh, 2022 Nansen Mülteci Ödüllerinin kazananlarını açıkladı.

Saltmarsh, 2022 Nansen Mülteci Ödülü'nün, 2015 ve 2016'daki mülteci krizinde Almanya'nın kapılarını 1,2 milyon Suriyeli mülteciye açan Angela Merkel'e verileceğini bildirdi.

BÖLGESEL NANSEN ÖDÜLLERİ

Bölgesel Nansen Ödülleri'nde ise, Afrika ödülünün Moritanya'da 100'ün üzerinde orman yangınını söndüren mülteci Mbera Fire Brigade'e, Amerika kıtası ödülünün Kosta Rika'da 50 yılın üzerinde mültecilere hizmet veren Vincenta Gonzalez'e, Asya Pasifik ödülünün, Myanmar'da çok sayıda yerinden edilen sivile yardımda bulunan Meikswe Myanmar kuruluşuna, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ödülünün ise Irak'ta DEAŞ'ın baskılarından kaçan kadınlara tıbbi yardım sağlayan Dr. Nagham Hasan'a verileceği kaydedildi.

Ödül töreninin 10 Ekim'de, Cenevre'de düzenlenmesinin planlandığı ve Merkel'e verilecek ödülün değerinin 150 bin ABD doları olduğu belirtildi.

UNESCO DA ÖDÜL VERMİŞTİ

Merkel 24 Ağustos'ta da BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) barış ödülüne layık görülmüştü.

Merkel, titreme nöbetlerini anlattı: 2 sebebi var! Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, siyayetten çekildikten sonra kameraların karşısına geçti, suskunluğunu bozdu. Merkel, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalar yaptı ve titreme nöbetlerinin nedenini ilk kez açıkladı.

Merkel Rusya’yı kınadı: Zelensky'nin yanındayım Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine ilişkin Rusya'yı kınadığını açıkladı.

Merkel: Mülteci konusunda İlerleme sağlanmazsa daha fazla yaptırım uygulanır Görev süresi dolmasına az bir zaman kalan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belarus’un mülteci konusunda ilerleme sağlanmazsa daha fazla yaptırım uygulanacağını söyledi.