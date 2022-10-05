Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz ay Birleşmişler Milletler 76. Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve özellikle Rum-Yunan cephesini panikleten bu çıkış ve destek açıklamalarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'nden ilk somut adım geldi. KKTC, Rumlar’dan izin alarak görev yapan BM Barış Gücü’ne KKTC ile de anlaşma yapması için bir ay süre tanıdı.

ANLAŞMA YOKSA ÇEKİLMEK ZORUNDA KALACAKLAR

KKTC, Rumlar’dan izin alarak görev yapan BM Barış Gücü’ne KKTC ile de anlaşma yapması için bir ay süre tanıdı. BM Barış Gücü anlaşma yapmazsa, KKTC tarafındaki iki kampından çekilmek zorunda kalacak.

"TARİHİ BİR ÇAĞRI OLDU, GURUR DUYDUK''

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada tarihi adımın Türkiye ile dayanışma içinde atıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta BM kürsüsünden KKTC’nin tanınması ve ambargoların kaldırılması çağrısı tarihi bir adım oldu. Kıbrıs Türk halkı için bayram niteliğinde bir çağrı oldu, gurur duyduk." dedi.

New York temasları sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüklerini anlatan Ertuğruloğlu, BM’ye Kuvvetler Anlaşması (SOFA) taslağını sunduklarını, KKTC’nin tanınması için yeni adımlar da atacaklarını kaydetti.

TAHSİNOĞLU: RUM HÜKÜMETİ DEĞİLDİR, BİZİZ

BM’nin taslağı inceleyeceğini anlatan Tahsin Ertuğruloğlu, "En kısa sürede cevap vereceklerini söylediler ama biz fazladan bir ay süre tanıdık. KKTC olarak net bir şekilde onlara diyoruz ki ‘Bakın, KKTC topraklarında sizin görev yapmanızın onayını verecek olan makam Rum hükümeti değildir, biziz." ifadelerini kulandı.

''ADIM ATMAKTAN ASLA ÇEKİNMEYİZ, GİDERSE GİTSİNLER''

"Biz bunca sene misafirperverlik yaptık, izin verdik ama artık bu bitti." diye belirten Ertuğruloğlu, "Yanıt olumsuz gelirse de atmamız gereken adımlardan asla çekinmeyiz. 1974’ten sonra Türk askerinin güvencesiyle yaşıyoruz, BM askeri KKTC’den giderse gider." açıklamasında bulundu.

Ada'da bir tehlikeli adım daha: ABD GKRY ordusunu eğitecek! KKTC'den jet hızında tepki KKTC'nin varlığının yadsındığı Ada'da tehlikeli ilişkiler ağı örülüyor... Türkiye ile yaşanan gerilimde Yunanistan'la beraber AB'nin tam desteğini alan GKRY, ABD'yi de arkasına almış görünüyor. Amerikan yönetimi, geçtiğimiz günlerde Rum tarafına 1987’den bu yana uyguladığı silah ambargosunu kaldırmıştı. Karara Türkiye ve KKTC'den tepki en üst seviyeden verilirken ABD gerilim tetikleyecek adımlara bir yenisini ekledi. ABD şimdi de Rum askerlerini eğitecek. KKTC'den karara tepki gecikmedi.

KKTC: Rumların silahlanmasına Türkiye ile misliyle karşılık vereceğiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD'nin Rum Yönetimi'ne silah ambargosunu kaldırmasını kınadı. Ertuğruloğlu "Rumların, yapacakları silahlanma faaliyetlerine, ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz" dedi.

'Resmen tanıma' çağrısı yapılmıştı! İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan KKTC açıklaması! İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan KKTC'nin devlet olarak tanımasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İİT'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduğu mesajı verdi.

GKRY Lideri Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki KKTC çağrısını hazmedemedi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsündeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına ilişkin yaptığı açıklamayı yorumladı. Erdoğan'ın sözlerini sindiremeyen Anastasiadis, Türkiye'ye küstah suçlamalar yöneltti.