Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı 8. ayı geride bıraktı. Ulusal basındaki habere göre, eylül sonunda resmi gazetede yayımlanan kararnameyle, Fransa'da elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis tarafından 11.00-15.30 saatlerinde 4,3 milyon hanenin sıcak su tanklarının elektriği kesilebilecek.

Söz konusu işlem, 15 Ekim 2022 ile 15 Nisan 2023 döneminde yapılabilecek. Su tanklarının elektriği günde maksimum 2 saat ​​​​​​ devre dışı bırakılabilecek ve haneler, öncesinde haberdar edilecek.

Haberde, bu kesintilerle enerji tasarrufu sağlanmasının beklendiği kaydedildi.

FRANSA ENERJİ DARBOĞAZINA GİRDİ

Fransızlar da sosyal medyada, "hükümetin enerji sıkıntısına çare bulmak yerine tasarruf edilmesine yönelik öğütleriyle gülünç duruma düştüğü" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova’dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarında dramatik artışın yanı sıra 30’dan fazla nükleer reaktörün bakımda olması, Fransa’da ciddi enerji krizine yol açtı.

Öte yandan enerji sıkıntısı yaşanan ülkede hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması ve buna uymayanlara yaptırım uygulanması tartışılıyor.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlarına enerji krizi etkisi... Yüzde 13,4 arttı Enerji krizinin yaşandığı Avrupa'da ekim vadeli doğal gazın megavatsaat fiyatı yüzde 13,4 arttı.

Macron’dan ilginç tasarruf yöntemi! Enerji tasarrufu için kazak giyecek Fransa’da, enerji tasarrufu için hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması tartışılırken, Başbakan Elisabeth Borne ve kabinesi, giydikleri mont ve boğazlı kazaklarla "vatandaşa örnek olma" girişimi başlattı. Hükümet hane sıcaklıklarını da 19 derecede tutulmasına uymayanlara yaptırım uygulmasını tartışıyor.