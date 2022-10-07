Türkiye Gazetesi

Yunanistan'daki ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras, Çekya'nın başkenti Prag'da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşme gerçekleştirdi. Halefi Miçotakis'ten sonra Çipras da Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet edip skandal bir istekte bulundu.

"YAPTIRIMLAR DEVREYE SOKULMALI"

Türkiye'nin saldırganlığını kontrol altında tutmak için AB'nin sözle değil eylemle hareket etmesi gerektiğini kaydeden Çipras, "Türkiye, Yunanistan'ın egemenliğini ve egemenlik haklarını ihlal ederse yaptırımlar devreye sokulmalı" dedi.

PRAG'DA YENİ MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katıldı. Burada Yunanistan ile alakalı da konuşan veren Erdoğan, "bir gece ansızın gelebiliriz" mesajını yineledi. Erdoğan Miçotakis'le ilgili de konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Yunan basınında da geniş yankı uyandırdı.

Çipras'tan Miçotakis'e Türkiye eleştirisi: Anlaşmamakla hata ettik Yunanistan'daki ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras, Başbakan Kiriakos Miçotakis yönetimini Türkiye ile ilişkiler konusunda eleştirerek, anlaşma yolunu seçmemekle hata yapıldığını söyledi.

Yunanistan eski başkanı Çipras'tan Miçotakis'e Türkiye eleştirisi: İletişimi kaybetme Yunanistan'ın Ege'de artan provokasyonları Ankara-Atina arasında gerilimi tırmandırırken, Yunanistan eski başbakanı ve ana muhalefet lideri Aleksis Çipras'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Çipras, 'Türkiye ile iletişim kanalının bulunmaması endişe verici' diyerek Miçotakis'e Türkiye ile diyalog çağrısında bulundu.

Çipras'tan Miçotakis'e 'telefon dinleme' tepkisi: Yunanistan'ı rezil ettiniz Yunanistan'da bir siyasetçi ve bir gazetecinin telefonlarının Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlenmesinin ortaya çıkması üzerine patlak veren skandal sonrası mulaif lider Aleksis Çipras, "Yunanistan'ı rezil ettiniz" diyerek tepki gösterdi.