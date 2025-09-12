Avustralya'da tüyler ürperten olay! 25 yıl boyunca ailelerin rızası olmadan ceset parçalarını topladılar

ABC News'ün haberine göre, eyalet mahkemesi tarafından, Tazmanya Üniversitesine bağlı müzede bulunan 3 beden parçasının ailelere veya adli tabibe haber verilmeden alındığının tespit edilmesi üzerine 2016'da soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada,1966-1991 yılları arasında eyalette görev yapan patologların beden parçalarını otopsiler sırasında alarak Tazmanya Üniversitesine bağlı müzeye verdikleri belirlendi.

''OTOPSİLERDEN DE ÖRNEKLER ALINMIŞ OLABİLİR''

Adli Tabip Simon Cooper, patologların adli amaçlarla muhafaza edilen parçaların yanı sıra otopsilerinden de örnekler sağlayarak müzeye aktarmış olabileceğini kaydetti.

Cooper, o dönemde yürürlükte olan ve günümüzde de geçerli olan yasalar gereği, ölüm sebebine ilişkin incelemeler kapsamında alınan beden parçalarının ailelerin bilgisi ve rızası olmadan tıbbi araştırma veya eğitim için kullanılamayacağını ifade etti.

Tazmanya Üniversitesi Sağlık Bölümü Rektör Yardımcısı Graeme Zosky, ailelerin yaşadığı üzüntüden dolayı derin pişmanlık duyduklarını belirtti.