Dünya 2024'e 'merhaba' diyor: İşte kutlamalardan görüntüler

31 Aralık 2023 23:39 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 00:20

Dünya yeni yıl heyecanını yaşamaya başladı. Birçok ülke saat farkından dolayı yılbaşını erken kutladı.

YENİ ZELANDA

Dünyanın dört bir yanında 2024’e girmek için geri sayım sürüyor. Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati'nin ardından Yeni Zelanda 2024’e merhaba dedi. Yeni Zelanda, 2024’ün ilk dakikalarına TSİ 14.00’da havai fişek gösterisi ile girdi. Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2024’ü büyük bir coşkuyla karşıladı.

AVUSTRALYA

Güney yarım kürede bulunan Avustralya, TSİ 16.00’da yeni yıla merhaba dedi. Sidney şehrindeki Harbour Köprüsü renkli ışık gösterileriyle aydınlandı, hava fişek gösterileri de dakikalarca sürdü. Geri sayım sonrasında ortaya çıkan görsel şölen ve gökyüzündeki rengarenk ışıklandırmalar izleyenleri hayran bıraktı.

TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan, Türkiye saati ile (TSİ) 22:00’de, 2024’e merhaba dedi.

Yeni yıl, başkent Aşkabat’ta rengarenk havai fişek gösterileriyle karşılandı. Havai fişek gösterilerini Aşkabatlılar, Alem kültür ve eğlence merkezinde izledi.

KAZAKİSTAN

Kazakistan yeni yılı başkent Astana'da havai fişek gösterileriyle karşıladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de ülkede saatler 00.00'ı gösterdiğinde ulusal televizyon kanalları aracılığıyla görüntülü tebrik mesajı yayımladı.

Tokayev, geçen sene Kazakistan'daki gelişmeleri sıralayarak, "2023 yılı, ülkemiz için hem başarılı hem zorlukların yılı oldu. Yeni yıla halk müjdeli haberle giriyor. Yakında ülke nüfusu 20 milyona ulaştı." dedi.

2023'te Kazakistan ekonomisinin yüzde 4,9 büyüme kaydettiğini aktaran Tokayev, "Yeni yıl, yeni görevler demektir. Milletimizin yeni yükselişine şahit olacağımız bir yıl olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

​​​​​​​TAYLAND

Tayland, TSİ 20.00’da 2024 yılına coşkuyla girdi. Başkent Bangkok’ta şehrin çeşitli bölgelerinde düzenlenen etkinliklerde yerel halk ve yabancı turistler yeni yılın gelişini renkli görüntülerle kutladı. Başkentin geleneksel kutlama alanlarından Icon Siam, Central World ve Wat Arun Tapınağı’nda gerçekleşen etkinliklere yerel ve yabancı katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Bangkok’un Chao Phraya Nehri’nde yer alan Icon Siam’da düzenlenen kutlamalarda çeşitli konserler, yarışmalar, dron şov ve dans gösterilerinin yanı sıra 50 bin havai fişek ile oldukça görkemli bir geri sayım gerçekleştirildi.

TAYVAN

Tayvan’da da binlerce kişi 2024 yılını heyecanla karşıladı. Taipei meydanına akın eden binlerce kişi, meydanda bulunan Taipei 101 gökdelenindeki havai fişek gösterileriyle 2024’e girdi. 509 metre yüksekliğindeki Taipei 101 gökdeleninin her katından fırlatılan havai fişeklerle ışık şöleni yaşanırken, meydanda toplananlar da dakikalarca eğlendi.

JAPONYA

Japonya'nın başkenti Tokyo, bu sene de renkli yeni yıl kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Her yıl olduğu gibi Tokyo'nun turistik semti Shibuya'da toplanan on binlerce kişi, 2024'ye birlikte "merhaba" dedi. Dünyanın en kalabalık yaya geçidi olarak bilinen Shibuya'daki yaya geçidinin araç trafiğine kapanmasını fırsat bilen yerli ve yabancı on binlerce kişi, meydanda kurulan dev ekranda geri sayım heyecanı yaşadı. Japonya'nın farklı bölgelerinde düzenlenen havai fişek gösterileri ise izleyenlere görsel şölen yaşattı.

AZERBAYCAN

Cadde ve meydanların günler öncesinden ışıklarla süslendiği başkent Bakü'de yeni yıl coşkuyla karşılandı.

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta toplanan binlerce Azerbaycanlı, yeni yıla başkent semalarını aydınlatan havai fişek gösterileri eşliğinde girdi.

Halk, 31 Aralık'ın aynı zamanda Azerbaycanlılar Dayanışma Günü olması dolayısıyla çifte kutlama yaptı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Birlik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yeni yıl havai fişek ve drone gösterileri eşliğinde kutladı.