Helikopter kazası öncesi Reisi'nin son sözleri... Suikast şüphesi giderek artıyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza geçirdi. Helikopterin yoğun sis sebebiyle acil iniş yapmasından saatler önce Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelerek son derece önemli açıklamalar yaptı. Reisi'nin "Bazıları bizim bir araya gelmemizi ve ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor fakat bunlar bizim için önemli değil. Önemli olan ülkelerimiz, devletlerimiz ve halklarımız için iyi olanı hep birlikte hayata geçirmiş olmamız" sözleri dikkat çekti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın içinde olduğu helikopter, Doğu Azerbaycan'da kaza geçirdi. Helikopter yoğun sis nedeniyle acil iniş yaptı. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Cumhurbaşkanı'nın bulunması için orduyu harekete geçirdi. Arama kurtarma ise çalışmaları hava şartları sebebiyle sadece karadan devam ediyor.

SON SÖZLERİ SUİKAST ŞÜPHESİ UYANDIRDI

Cumhurbaşkanı Reisi'nin, helikopter kazasından saatler önce, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yaptı. Reisi'nin oradaki sözleri ise, "kaza mı yoksa suikast mi?" şüphesini beraberinde getirdi.

"BAZILARI BAŞARILARIMIZI HOŞ KARŞILAMIYOR"

Cumhurbaşkanı Reisi, bugün iki önemli projenin açılışını yapacaklarını belirterek, "Bu projeler, İran ile Azerbaycan'ın bu gibi çok önemli büyük projeleri hayata geçirebileceğinin göstergesidir. Bazıları bizim bir araya gelmemizi ve ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor fakat bunlar bizim için önemli değil. Önemli olan ülkelerimiz, devletlerimiz ve halklarımız için iyi olanı hep birlikte hayata geçirmiş olmamız" şeklinde konuştu.

AÇILIŞ DÖNÜŞÜ KAZA GEÇİRDİ

Aliyev ve Reisi görüşme sonrası Aras Nehri üzerinde iki ülke tarafından ortaklaşa inşa edilen Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını gerçekleştirdi. Baraj açılışı dönüşü ise İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter, Doğu Azerbaycan'da acil iniş yaptı.