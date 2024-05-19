İsrailli akademisyenin Whatsapp konuşmaları sızdı: Netanyahu'nun helikopterde olmaması çok yazık!

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasının ardından İsrailli akademisyenin "Netanyahu'nun helikopterde olmaması çok yazık!" dediği Whatsapp konuşmaları sızdı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin kaza yapması dünya kamuoyuna bomba gibi düştü. İran lideri için arama kurtarma çalışmaları sürerken, İsrailli bir akademisyen Gazze'de katliam yapan Netanyahu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BİR KAZA BİZİ DE NETANYAHU'DAN KURTARABİLİR"

Tel Aviv Üniversitesi yönetim kurulu başkanı Eli Gelman'ın bir Whatsapp sohbetinde "Netanyahu'nun da yanlarında olmaması çok yazık, bir kaza bizi de kurtarabilir." dediği ortaya çıktı.

Sözleriyle ilgili uyarılan akademisyen şu cevabı verdi: "Bu alçaklığı hayatımızdan silecek bir kazayı beklemek hiç de aşırı değil."

İSRAİL'DE NETANYAHU KARŞITLIĞI ARTIYOR

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda İsrailli esirlerin hâlâ kurtarılamamış olması İsraillilerin Netanyahu'ya olan öfkesini giderek artıyor. Binlerce İsrailli hemen hemen her hafta Tel Aviv sokaklarında ve Netanyahu'nun evinin önünde gösteriler düzenliyor. Bu gösterilerde protestocular, "Netanyahu istifa" sloganları atarak rehinelerin bir an evvel kurtarılmasını istiyor.