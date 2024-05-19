Reisi'yi taşıyan helikopter bulundu mu? Çelişkili açıklamalar dikkat çekti

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mayıs 2024 21:31 - Güncelleme: 19 Mayıs 2024 21:53 - Güncelleme:

İran, Helikopter, İbrahim Reisi, Haber

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mensuri, mürettebattan bir kişi ve bir yolcu ile görüşüldüğünü açıkladı. İran Kızılayı, yoğun siz sebebiyle çalışmanın havadan yapılamadığını belirtti. Öte yandan Çeşitli kaynaklar, helikopterin bulunduğunu iddia etti. İran Devlet Televizyonu ve İran Kızılayı, konuya ilişkin açıklama yaptı.