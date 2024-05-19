Reisi'yi taşıyan helikopter bulundu mu? Çelişkili açıklamalar dikkat çekti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mensuri, mürettebattan bir kişi ve bir yolcu ile görüşüldüğünü açıkladı. İran Kızılayı, yoğun siz sebebiyle çalışmanın havadan yapılamadığını belirtti. Öte yandan Çeşitli kaynaklar, helikopterin bulunduğunu iddia etti. İran Devlet Televizyonu ve İran Kızılayı, konuya ilişkin açıklama yaptı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin yoğun siz nedeniyle sert iniş yaparak kaybolmasının ardından gelen çelişkili açıklamalar dikkat çekti. Reisi'yi taşıyan helikopterin bulunup bulunmadığı hususu tartışma konusu oldu.
REUTERS: HELİKOPTERE ULAŞILDI
Reuters'ta yer alan haberde, İranlı bir yetkilinin "Hala umutluyuz ancak kaza mahallinden gelen bilgiler oldukça endişe verici" sözlerinin ardından, devlet televizyondan helikopterin bulunduğu bilgisi geldiği belirtildi.
İKİ KİŞİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopteri ile temas kurduklarını belirterek, “Bir kaç kez helikopterdeki 2 kişi ile irtibat kurduk ve konuştuk. İki kilometrelik bir alan içerisinde arama yapıyoruz. Umarım güzel haberler ulaşır” açıklamasında bulundu.
BİLGİLER DOĞRU MU?
Çok sayıda kaynağın helikopterin düştüğü noktaya ulaşıldığı iddiasına resmi açıklama geldi. İran Devlet Televizyonu, son yapılan açıklamada helikoptere ulaşıldığı bilgisinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. İran Kızılayı'ndan da konuya ilişkin değerlendirme geldi.
"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
İran Kızılayı, çalışmaların henüz başarıya ulaşamadığını belirterek, "Enkaza hala ulaşamadık. Reisi'nin helikopterinin bulunduğu bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verdi.
NE OLDU?
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu. Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.