Erdoğan: "İran Cumhurbaşkanı Reisi'den bir an önce iyi haberler almayı umuyorum"
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopteri sert iniş yaptıktan sonra arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü İran Cumhurbaşkanı için bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "İran Cumhurbaşkanı Reisi'den bir an önce iyi haberler almayı umuyorum" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin kaza yapmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.
İRAN İLE İRTİBAT HALİNDEYİZ
Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, kaza nedeniyle derin üzüntü yaşadığını vurguladı.
REİSİ'NİN KAZASI DERİNDEN ÜZDÜ
Reisi'den bir an evvel iyi haberler almayı umduklarını belirten Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür.
Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum."
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi