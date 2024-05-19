Tüm gözler İran'dayken İsrail katliam peşinde! Gazze yoğun bombardıman altında

Dünyanın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasına odaklandı. İsrail, tüm gözler İran'dayken Gazze'de katliamdan geri durmadı. İsrail güçleri Refah, Cebaliye ve Nusayrat'a saldırdı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin kaza yapması dünya kamuoyuna bomba gibi düştü. İran lideri için arama kurtarma çalışmaları sürerken, İsrail Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırdı! İsrail Gazze'de binlerce masum sivilin yaşadığı Refah, Cebaliye ve Nusayrat'a saldırı düzenledi.

HAMAS: REİSİ OLAYINI ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığına göre Hamas, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin kaza yapmasını endişeyle takip ettiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin İran'ın kuzeybatısına acil iniş ve onlarla temasın kesilmesinden bahseden haberleri büyük bir ilgi ve endişeyle takip ediyoruz. İran hükümeti ile Filistin halkı arasındaki dayanışma için acı veren bir olay."

İSRAİL, TÜM GÖZLER İRAN'DAYKEN GAZZE'Yİ VURDU

8 aydır 45 km karelik Gazze Şeridi'nde katliam yapan İsrail, abluka altındaki bölgeye saldırılarını aralıksız sürdürüyor.

İsrail ordusu Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Kampı'ndaki Hasan ailesine ait eve düzenlediği saldırdı. Saldırıda sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, saldırı sonucu yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışması yaptı.

CEBALİYE VE REFAH YOĞUN BOMBARDIMAN ALTINDA

İsrail Savaş Kabinesi 2 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a yönelik saldırılarını genişletme kararı aldı. İsrail, bugün de Refah'ta saldırılarını sürdürdü. İsrail insansız hava araçları, Refah'ın doğusundaki Al-Jawazat kavşağında gazetecilere ateş açtı.

Cebaliye'de İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan iki çocuk şehit oldu.