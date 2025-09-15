Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Emmy Ödülleri'ne damga vurdu! İspanyol aktör Javier Bardem'den kırmızı halıda ''Gazze'' çıkışı

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, Emmy Ödülleri töreninde yaptığı Gazze çıkışıyla geceye damga vurdu. Gazze’deki soykırımı kınadığını vurgulayan Bardem, İsrailli film şirketleriyle iş yapmayı boykot ettiğini söyledi. 

ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen 77. Primetime Emmy Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem ise yaptığı Gazze çıkışıyla törene damga vuran isimlerden biri oldu. 

Emmy Ödülleri'ne damga vurdu! İspanyol aktör Javier Bardem'den kırmızı halıda ''Gazze'' çıkışı - 1. Resim

''GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI KINIYORUM''

Bin 800’den fazla eğlence sektörü çalışanının İsrail film şirketleriyle iş yapmayı boykot etme kararı aldığını belirten oyuncu, "Bugün burada Gazze'deki soykırımı kınamak için bulunuyorum. Uluslararası Soykırım Araştırmaları Derneği de bu çatışmayı soykırım olarak tanımladı" ifadelerinde bulundu. 

Ayrıca “Özgür Filistin” çağrısında bulunan 56 yaşındaki oyuncu, meslektaşlarını da bu konuda duyarlı olmaya davet etti. 

Geceye damga vuran bir başka isim ise Hacks dizisiyle ödül alan Hannah Einbinder oldu. 30 yaşındaki oyuncu, konuşmasında "Yaşasın kuşlar, kahrolsun ICE ve özgür Filistin!" sözlerine yer vererek Filistin’e desteğini açıkça gösterdi.

Emmy Ödülleri'ne damga vurdu! İspanyol aktör Javier Bardem'den kırmızı halıda ''Gazze'' çıkışı - 2. Resim

Gecede ayrıca ABD’li komedyen ve oyuncu Megan Stalter, üzerinde “Ateşkes” yazan çantasıyla sahneye çıkarak barış mesajı verdi.

Emmy Ödülleri'ne damga vurdu! İspanyol aktör Javier Bardem'den kırmızı halıda ''Gazze'' çıkışı - 3. Resim

