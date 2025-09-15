Emmy Ödülleri'ne damga vurdu! İspanyol aktör Javier Bardem'den kırmızı halıda ''Gazze'' çıkışı

ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen 77. Primetime Emmy Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem ise yaptığı Gazze çıkışıyla törene damga vuran isimlerden biri oldu.

''GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI KINIYORUM''

Bin 800’den fazla eğlence sektörü çalışanının İsrail film şirketleriyle iş yapmayı boykot etme kararı aldığını belirten oyuncu, "Bugün burada Gazze'deki soykırımı kınamak için bulunuyorum. Uluslararası Soykırım Araştırmaları Derneği de bu çatışmayı soykırım olarak tanımladı" ifadelerinde bulundu.

Ayrıca “Özgür Filistin” çağrısında bulunan 56 yaşındaki oyuncu, meslektaşlarını da bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Geceye damga vuran bir başka isim ise Hacks dizisiyle ödül alan Hannah Einbinder oldu. 30 yaşındaki oyuncu, konuşmasında "Yaşasın kuşlar, kahrolsun ICE ve özgür Filistin!" sözlerine yer vererek Filistin’e desteğini açıkça gösterdi.

Gecede ayrıca ABD’li komedyen ve oyuncu Megan Stalter, üzerinde “Ateşkes” yazan çantasıyla sahneye çıkarak barış mesajı verdi.