Filistin ‘memnuniyetle karşılıyoruz’ dedi...İsrail şokta! Hesap sormak için ilk fiili adım hangi ülkeden geldi?

30 Aralık 2023 10:08 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 10:13

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika’nın bu girişimini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ömer Avadallah, AA’ya yaptığı açıklamada, Güney Afrika ve Filistin’in, “1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne” üye olduklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: “Bu girişimin önemi, İsrail’in soykırım suçunu, uluslararası sistemin en yüksek mahkemesi olan ICJ’ye taşıması bakımından somut bir girişim olmasındadır.”

Avadallah, “Bu sadece bir beyan değil, somut bir girişimdir. Birçok Arap ve yabancı ülke, İsrail’in savaş suçu işlediğini ilan etti, ancak şimdiye kadar, İsrail’in bu suçtan dolayı hesap vermesi ve cezalandırılması için uluslararası sisteme başvuran tek ülke Güney Afrika oldu.” dedi.

Avadallah, Güney Afrika’nın sözleşmenin “acil önlem alınmasını öngören” maddesini devreye soktuğunu belirterek, bunun, mahkemenin soruşturma bitmeden önce İsrail’in saldırılarını durdurması için hızlı bir şekilde harekete geçmesini talep ettiği anlamına geldiğini ifade etti.

te yandan, Filistin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı’ndan, Güney Afrika’nın, “soykırım suçunun önlenmesi için acil önlem alınması” talebine acilen cevap vermesini istedi. Bakanlık, mahkemeye, saldırıları durdurma yönünde karar verme ve bu suça ortak olan devletleri bundan vazgeçmeye çağırma çağrısında bulundu. ICJ, dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere karşı “Soykırım Sözleşmesi” kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Afrika’nın başvuruda bulunduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, Güney Afrika’nın, “7 Ekim 2023’ten bu yana soykırımı önlemede başarısız olduğu ve soykırıma yönelik açık ve doğrudan kışkırtmaları yargılamadığı” gerekçesiyle İsrail aleyhine önlem kararı verilmesini istediği belirtilmişti.

DAVA, SÖZLEŞMENİN 9. MADDESİNE DAYANIYOR

Soykırım Sözleşmesinin 9. maddesine göre, bir devletin sözleşmenin maddelerine aykırı davranması durumunda, sözleşmeye üye herhangi bir devlet, ihlal eden devlet aleyhine ICJ’de dava açabiliyor. ICJ, acil durumlarda önlem kararı vererek, söz konusu ihlallerin dava süreci sona erene kadar durdurulmasına karar verebiliyor.