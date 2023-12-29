Mescid-i Aksa'da zulüm altında 12. cuma! İsrail askerlerinden Müslümanlara biber gazlı müdahale

29 Aralık 2023 13:46 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 13:48

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bugün Gazze'deki zulmün gölgesinde 12. Cuma... Mescid-i Aksa'da cuma namazını haftalardır engelleyen İsrail polisi, cuma namazını Aksa çevresinde kılmak isteyen Filistinlilere kısıtlamalarını sürdürüyor.

Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.

Mescid-i Aksa'ya alınmayan Filistinliler, cuma namazını Aksa'nın çevresindeki mahallelerde kılmak için toplandı.

İsrail polisi, cuma namazı için Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde toplanan yüzlerce Filistinliye müdahale ediyor.

Hiçbir eylem ve karşı çıkma olmadığı halde İsrail polisi, Mescid-i Aksa çevresinde yürüyenlere bile müdahale ediyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 210 artarak, 21 bin 320'ye çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 83 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi vermişti.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 210 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 360'ını da yaraladığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 320'ye, yaralı sayısının da 55 bin 603'e yükseldiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'de sağlık sistemine yönelik ihlallerine ilişkin de Kudra, İsrail ordusunun Gazze'de 312 sağlık çalışanını öldürdüğünü aktararak, bazılarının uzmanlık alanına az rastlandığına dikkati çekti.

Kudra, İsrail'in 104 ambulansı kullanılmaz hale getirdiğini, 142 sağlık kuruluşunu kasıtlı olarak hedef aldığını, 53 hastane ile 23 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığını ve Gazze'nin kuzeyinde sağlık sistemini ortadan kaldırdığını söyledi.

İsrail'in aralarında hastane müdürlerinin de bulunduğu 99 sağlık çalışanını alıkoyduğunu hatırlatan Kudra, uluslararası kuruluşlara İsrail'in işkence yaptığı bu kişilerin durumunu öğrenmek, ziyaret etme ve serbest bırakılması için çalışma çağrısı yaptı.

Kudra, İsrail'in Gazze'nin güneyinde Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayına bağlı el-Emel Hastanesi çevresini hedef aldığını hatırlatarak, Gazze'nin kuzeyinde Şifa Hastanesine yapılanların burada da yapılmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Uluslararası kuruluşlara, Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi ve diğer hastanelerin korunması için adım atma çağrısı yapan Kudra, sağlık çalışanları, hasta ve yaralılar ile binlerce yerinden edilmiş kişinin hayatının söz konusu olduğunu belirtti.

YERİNDEN EDİLENLERİN YARISI ÇOCUK

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin yarısının çocuklardan oluştuğunu ve susuzluk, yetersiz beslenme, solunum ve cilt hastalıkları, aşırı soğuk ve yeni doğanlara yönelik aşı eksikliği gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarına dikkati çekti.

Kudra, uluslararası kuruluşlara sığınma merkezlerindeki felaket durumuna acil müdahale etme çağrısı yaparak, başta kadın, yaşlı ve çocuklar gibi savunmasız kesimler olmak üzere yerinden edilen Filistinlilere su, yiyecek ve sağlık hizmeti ulaştırılmasını istedi.

Gazze Şeridi'ne yardımlara ilişkin Kudra, tıbbi yardımların sınırlı ve hastanelerin ihtiyaçlarıyla uyumlu olmadığını, binlerce yaralı ve hastanın kurtarılması için ihtiyaçlar doğrultusunda yardımların kesintisiz ulaştırılmasının sağlanması gerekliliğini vurguladı.

Kudra, yaralıların Gazze dışına çıkarılması için uygulanan prosedürün etkisiz olduğunu belirterek, günlük yüzlerce yaralının tedavi amaçlı Gazze dışına çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Sözcü Kudra, ciddi durumdaki 5 bin yaralının hayatını kurtarmak için Gazze dışına çıkarılmasının acil öncelikleri olduğunu yineledi.