İsrail askerinden soykırımı belgeleyen Tiktok yayını! Kahkaha atarak anlattı: 12 yaşındaki kızı öldürdüm, bebek arıyoruz ama...

28 Aralık 2023 11:43 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 11:58

İşgalci İsrail ordusu Gazze’de 2. Dünya Savaşı’ndan sonra tarihin gördüğü en büyük soykırımına imza atıyor.

7 Ekim’de Hamas’ın Aksa Tufanı Operasyonu adlı şok baskınına karşı saldırı başlatan İsrail ordusu, havadan, karadan ve denizden attığı on binlerce ton bombayla Gazze’yi adeta kan gölüne çevirdi.

Hastane, okul, ibadethane ve mülteci kampları dahi gözetmeyen İsrail güçleri, Gazze’de şu ana kadar tespit edilebilen 21 binden fazla masum Filistinliyi katletti. Ayrıca bombalarla yıkılan binaların altında da binlerce sivilin cansız bedeni olduğu biliniyor.

Tam kuşatma altına aldığı Gazze’nin kuzeyini yaşanamaz hale getiren işgal ordusu, bölgede son birkaç haftadır Hamas’la meskun mahal çatışmalarına giriyor.

İSRAİL BARBARLIĞI…

Gazze’de Hamas’ın güçlü direnişiyle karşılaşan İsrail ordusu, çok sayıda kayıp verirken bölgedeki askerlerinin zaman zaman medya yansıyan görüntüleri İsrail barbarlığını resmediyor.

İSRAİL SOYKIRIMI KENDİSİ BELGELEDİ

Son olarak sosyal medyada viral olan bir videoda İsrail, soykırımı adeta kendisi belgeliyor. Bir İsrail askeri, Tiktok’ta yayınladığı videoda Gazze’de 12 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğunu öldürdüğünü ve bebek öldürmek istediğini ancak öldürecek bebek bulamadıklarını söylüyor.

Gözünü kan bürümüş İsrail askeri bir yakınıyla konuştuğu yayında gülerek şunları söylüyor.

“Bebek arıyoruz ama bebek kalmadı, 12 yaşında bir kız çocuğunu öldürdüm ama bebek arıyoruz” Ortalıkta dolaşan bir videoda, Filistinli bebekleri ve çocukları öldürmekle övünen bir İsrail askeri görülüyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Öte yandan popüler video içerik uygulaması Tiktok’un konuyla ilgili henüz bir adım atmadığı belirtilirken İsrail askerinin sözlerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.

İSRAİL’İN GAZZE’Yİ İŞGALİ 81. GÜNÜNDE

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 110 Filistinli öldürüldü, 55 bin 243 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 164'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 498 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 312 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.