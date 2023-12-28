İsrail Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırdı! Hayatını kaybedenlerin çoğu kadın ve çocuk

28 Aralık 2023 09:22 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 10:12

İsrail'in sivillere karşı saldırıları devam ediyor. Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın (Filistin Haber ve Bilgi Ajansı) bildirdiğine göre, dün gecenin ilerleyen saatlerinde, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na bir saldırı düzenlendi. Hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu bildirilirken, çok sayıda yaralının da olduğu kaydedildi.

Yerel kaynaklara göre, Ez-Zevayide bölgesindeki bir evin hedef olduğu saldırıda en az 7 sivil hayatını kaybetti.

Gece boyunca işgalci jetleri, Han Yunus'a bir çok füze saldırısı gerçekleştirdi.

7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen İsrail saldırılarında, 21 binden fazla sivil hayatını kaybederken 54 bini yaralandı.

Dakika dakika İsrail-Filistin arasında yaşananlar:

08:46 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ikisi subay 3 askerinin daha öldürüldüğünü, 3'ünün de ağır yaralandığı açıkladı.

06:02 İsrailli bazı yaralı askerlerin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki bir hastaneye yaptığı ziyaret sırasında onunla görüşmeyi reddettiği bildirildi.

05:17 İsrail Ordu Radyosu, Suriye'den gelen bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) Golan Tepeleri'nde düştüğünü duyurdu.

04:12 İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 7 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

03:49 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaş sırasında Gazze'deki "insani çalışmaların ve orada çalışanların" korunması çağrısında bulundu.

03:06 İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf'ı bulup öldürme operasyonunun "uzun zaman alacağını" söyledi.

02:35 İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Hamas'ın Yom Kippur Bayramı'ndan sonra bir saldırı düzenlemek üzere olduğunu belirten "kesin bilgilerin" İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) 7 Ekim'den önce ulaştığını duyurdu.

02:16 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Gazze'deki sivil halkın karşı karşıya kaldığı çok ağır sivil kayıplardan dolayı endişe duyduğu bildirildi.

01:33 Birleşmiş Milletler (BM), "Gazze'de kamu sağlığının yıkımı yapım aşamasında." açıklamasında bulundu.

01:10 ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in üvey kızı Ella Emhoff'un bir süredir desteklediği Filistinli Çocuklara Yardım Fonuna (PCRF) toplanan para 11 milyon doları aştı.

00:21 Eski İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail askerlerinin eğitimsiz olduğunu düşünenler olduğunu ancak Gazze savaşının bunun aksini gösterdiğini savundu.