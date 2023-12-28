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    İsrail ordusu içinde tepki büyüyor! Yaralı askerler Netanyahu'yu kapıdan çevirdi

    İsrail merkezli bir basın kuruluşunun haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarda yaralanan askerlerin tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret eden Netanyahu, İsrailli bazı askerler tarafından geri çevrildi. İsrail Başbakanının yaklaşık bir hafta içinde 2. defa yaralı askerlerce reddedilmesi, dikkatleri ordu içindeki rahatsızlığın büyümesine çekti.

    İsrail ordusu içinde tepki büyüyor! Yaralı askerler Netanyahu&#039;yu kapıdan çevirdi
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Uluslararası kamoyunda, İsrail'in saldırıları karşı oluşan rahatsızlık ve tepkiler çığ gibi büyürken, işgali gerçekleştiren İsrail ordusu içinde de çatlaklar oluşmaya başladı.

    İsrail merkezli Kanal 13 televizyonunun haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze işgalinde yaralanan ve tedavi gören askerleri ziyaret etmek istediğini fakat askerlerin çoğunun Netanyahu'yu reddedip kapıdan geri gönderdiğini aktardı.

    'DEĞİŞİM HİSSEDİLİYOR, NETANYAHU GİDİCİ'

    Yaralı askerlerden olduğunu belirten Or Schneeberg, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Hadassah Hastanesinin rehabilitasyon bölümündeyim. Netanyahu bu gece beni ziyarete geliyor ve görevlilerden biri, onun odama gelmesini isteyip istemediğimi sordu. Tabii ki 'hayır' cevabını verdim." ifadesini kullandı.

    İsrailli 18 yaralı askerin bulunduğu bölümden 15'inin Netanyahu'nun kendisinin odasına girmesini istemediğinin aktaran Schneeberg, "(Netanyahu liderliğindeki) Likud partisinin kalesi Kudüs'teyim. Değişim hissediliyor. (Likud yönetimi) dönemi sona erdi." değerlendirmesinde bulundu.

    ORDU İÇİNDE TEPKİ BÜYÜYOR

    Hadassah Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, bazı askerlerin Netanyahu ile görüşmeyi reddettiği yönündeki haberlere yer verilmedi. Aksine, ziyareti sırasında Netanyahu, kendisini "büyük bir coşku ve sıcaklıkla" karşılayan yaralıların arasından geçtiği ve onlara, İsrail devletinin birlik içinde olduğunu ve tam zafere ulaşmaya kararlı olduğunu vurguladığı ifade edildi.

    Kanal 13 televizyonunun 20 Aralık'ta yayınladığı haberinde de Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında yaralanan askerlerle görüşmek üzere Tel Aviv yakınındaki Sheba Sağlık Merkezi'nin rehabilitasyon bölümünü ziyaret ettiği ve yaralılardan bazılarının Netanyahu ile görüşmeyi reddettiği belirtilmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailGazzeNetanyahu
    Haberler > Dünya > İsrail ordusu içinde tepki büyüyor! Yaralı askerler Netanyahu'yu kapıdan çevirdi
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