Netanyahu'ya öfke büyüyor! Yaralı askerler görüşmeyi reddetti

20 Aralık 2023 10:11 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 10:28

Gazze'de yaklaşık üç aydır devam eden çatışmalarda İsrail ordusunun ölümcül saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 20 bin sivilin ardından, uluslararası hukuku ihlal eden İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı öfke devam ediyor.

Hamas'ın saldırıda bulunduğu 7 Ekim'den bu yana İsrail'in "kendini savunma hakkını" destekleyen İngiltere, Almanya ve Fransa geçtiğimiz günlerde Gazze'de "sürdürülebilir" ateşkes çağrısında bulunmuştu.

İsrailli bazı yaralı askerlerin, Batı'nın haftalar sonra eleştirmeye başladığı dünyanın ateşkes çağrılarına kulak tıkayan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Tel Aviv yakınındaki Sheba Sağlık Merkezi'ne yaptığı ziyaret sırasında görüşmeye katılmayı reddettiği bildirildi.

BAZI YARALILAR GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında yaralanan askerlerle görüşmek üzere Sheba Sağlık Merkezi'nin rehabilitasyon bölümünü ziyarete geldi. Yaralılardan bazıları Netanyahu ile görüşmeyi reddetti.

Bunun üzerine ordu temsilcileri ve başbakanlık yetkilileri, Netanyahu ile görüşmeyi kabul eden yaralıları bölümün ayrı ve izole bir yerinde topladı.

Bu arada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da Netanyahu'nun Sheba Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek 7 Ekim'de yaralanan siviller ve Gazze'deki çatışmalarda yaralanan askerlerle görüştüğü ifade edildi.