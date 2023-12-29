İsrail ordusu namluları Refah'a çevirdi! 20 ölü, 55 yaralı

29 Aralık 2023 00:41 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 01:05

İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi’nin güneyini vurmaya devam ediyor.

20 ÖLÜ, 55 YARALI

İsrail’in Refah kentinde bir binayı vurduğu ve ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandığı bildirildi.

SALDIRIDAN KAÇAN SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Binada, İsrail saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı aktarıldı.

Ayrıntılar geliyor...