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    İsrail ordusu namluları Refah'a çevirdi! 20 ölü, 55 yaralı

    İsrail-Hamas çatışması 3. ayını doldurmaya hazırlanırken, İsrail bir kez daha namluları sivilellere çevirip ölüm yağdırdı. Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı.

    İsrail ordusu namluları Refah&#039;a çevirdi! 20 ölü, 55 yaralı
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi’nin güneyini vurmaya devam ediyor.

    20 ÖLÜ, 55 YARALI

    İsrail’in Refah kentinde bir binayı vurduğu ve ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandığı bildirildi.

    SALDIRIDAN KAÇAN SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

    Binada, İsrail saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı aktarıldı.

    Ayrıntılar geliyor... 

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    IsrailRefahSaldırı
    Haberler > Dünya > İsrail ordusu namluları Refah'a çevirdi! 20 ölü, 55 yaralı
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