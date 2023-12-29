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İsrail ordusu namluları Refah'a çevirdi! 20 ölü, 55 yaralı
İsrail-Hamas çatışması 3. ayını doldurmaya hazırlanırken, İsrail bir kez daha namluları sivilellere çevirip ölüm yağdırdı. Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı.
İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi’nin güneyini vurmaya devam ediyor.
20 ÖLÜ, 55 YARALI
İsrail’in Refah kentinde bir binayı vurduğu ve ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandığı bildirildi.
SALDIRIDAN KAÇAN SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR
Binada, İsrail saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı aktarıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı