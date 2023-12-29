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    İsrail ordusu 8 yaşındaki Filistinli ikizleri doğum günlerinde katletti! Acılı anne 'Ben onları 5 yıl bekledim' diyerek gözyaşı döktü

    İsrail-Hamas çatışması iki ayı aşkın bir süredir devam ederken, dünyanın gözü önünde katledilen on binlerce çocuğa rağmen Gazze'de kanlı saldırılar sürüyor. Dün sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail, hedefindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 8 yaşındaki ikiz kardeşleri vahşice katletti. Doğum günlerinde öldürülen iki evladının yasını tutan acılı anne, "5 yıl boyunca tüm namazlarımda onların doğması için dualar etmiştim" diyerek feryad etti.

    İsrail ordusu 8 yaşındaki Filistinli ikizleri doğum günlerinde katletti! Acılı anne &#039;Ben onları 5 yıl bekledim&#039; diyerek gözyaşı döktü
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail-Hamas çatışması 3. ayına yaklaşırken sadece 3 ayda 21 binden fazla Filistinli kanlı saldırılarda hayata veda etti. Savaş hukukunu hiçe sayan, 'saldırılara son ver' çağrılarına kulak tıkayan İsrail hükümeti her gün işgal altındaki Gazze'ye 'ölüm' olup yağdı.

    İKİZLER DOĞUM GÜNLERİNDE KATLEDİLDİ

    Dün düzenlediği saldırıda Ahmed Nasır ve Cihan Nasır isimli ikiz kardeşleri hayattan koparan İsrail ordusu, anne Esma Zuhun'un yüreğine de sönmeyecek bir ateş bıraktı. 

    "5 YIL BOYUNCA ONLAR İÇİN DUA ETMİŞTİM"

    Doğum günü kutlaması isteyen kızını İsrail'in saldırıları bittikten sonra kutlama yapacaklarını söyleyerek avuttuğunu ifade eden acılı anne, "İsrail, doğum günlerinde 8 yaşındaki ikizlerimi benden aldı. 5 yıl boyunca tüm namazlarımda onların doğması için dualar etmiştim." dedi.

    HALALARI DA AYNI SALDIRIDA CAN VERDİ

    İsrail ordusunun tüm aile uykudayken herhangi bir uyarı yapmadan saldırı gerçekleştirdiğini kaydeden Zuhun, "Oğlum Ahmed halasını çok seviyordu ve saldırı sırasında onun yanındaydı; birlikte şehit oldular. Kızım Cihan ise halasının kızlarıyla uyuyordu. O da şehit oldu." diye konuştu.

    İsrail ordusu 8 yaşındaki Filistinli ikizleri doğum günlerinde katletti! Acılı anne 'Ben onları 5 yıl bekledim' diyerek gözyaşı döktü

    ENKAZDA YİRİP GİTTİLER

    Anne Zuhun, göz yaşları içinde "Uyuyorduk. Füze evin ikinci katına isabet etti. Biz alt kattaydık. İkinci katın enkazı alt katın üzerine düştü. İkizlerimin üzerine düştü. İkizlerim gitti." ifadelerini kullandı.

    İsrail ordusu 8 yaşındaki Filistinli ikizleri doğum günlerinde katletti! Acılı anne 'Ben onları 5 yıl bekledim' diyerek gözyaşı döktü

    AİLE SALDIRILARDAN KAÇIYORDU

    İsrail ordusunun kendilerine Nuseyrat, Ez-Zevayide, Han Yunus ve Deyr Belah gibi birçok bölgenin güvenli olduğunu bildirdiğine işaret eden Zuhun, bu nedenle Gazze'den önce Nuseyrat Mülteci Kampı'na sonra da Han Yunus'a göç ettiklerini aktardı.

    "HİÇBİR TARAFLA BAĞLANTIMIZ YOKTU"

    Han Yunus'un bombalanması sonucu tekrar Nuseyrat Mülteci Kampı'na dönüp, ikizlerin halasının evine sığındıklarını belirten Zuhun, "Oturduğumuz evin hiçbir tarafla bağlantısı yoktu. Neden bombaladılar bilmiyorum. 45 gündür bu evde kalıyorduk." diyerek tepkisini dile getirdi.

    Kaldıkları evde ikizlerinin ve ikizlerin halasının öldürüldüğünü ancak üst katta oturan aileden de ölenlerin olduğunu söyleyen Zuhun, "İkizler henüz ilkokul üçe gidiyordu. 4 çocuğum vardı şu anda sadece iki oğlum kaldı." sözleriyle yaşadığı büyük acıyı ifade etti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    FilistinIsrail
    Haberler > Dünya > İsrail ordusu 8 yaşındaki Filistinli ikizleri doğum günlerinde katletti! Acılı anne 'Ben onları 5 yıl bekledim' diyerek gözyaşı döktü
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