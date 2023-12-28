Filistinli babanın minik oğluna son vedası! 'Bu bisküvileri cennete giderken yanında götür'

28 Aralık 2023 18:31 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 19:06

İsrail-Hamas çatışması 3. ayına yaklaşırken sadece 3 ayda 21 binden fazla Filistinli kanlı saldırılarda hayata veda etti. Savaş hukukunu hiçe sayan, 'saldırılara son ver' çağrılarına kulak tıkayan İsrail hükümeti her gün işgal altındaki Gazze'ye 'ölüm' olup yağdı.

Sivillere kaçacak yer ve imkan bırakmayan, sığındıkları az sayıdaki hastaneyi, camiyi, kiliseyi de vuran İsrail ordusu bir aileyi daha paramparça etti.

KUZEYDEN GÜNEYE KAÇTILAR YİNE DE KURTULAMADILAR

Filistinli bir gazetecinin sosyal medya paylaşımında, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan El-Guf ailesi İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalarak güneye göç etti.Han Yunus'ta tanıdıkları bir ailenin evine yerleşen Guf ailesi burada da İsrail saldırılarından kaçamadı. İsrail ordusu, Guf ailesinin sığındığı evi hedef aldı ve 6 kişiyi öldürdü.

MİNİK FİRAZ BOMBALARIN HEDEFİ OLDU

Öldürülenlerden biri de 2 yaşındaki Firaz el-Guf'tu. Babasının Firaz'a Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ndeki vedasını gösteren görüntü sosyal medyaya yansıdı. Görüntüde Filistinli babanın İsrail saldırısında öldürülen oğlunun eline bisküvi vermeye çalışması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

"BU BİSKÜVİLERİ CENNETE GİDERKEN YANINDA GÖTÜR"

Gözyaşları içinde oğluna veda eden ve bisküviyi Firaz'ın eline tutuşturmaya çalışan babanın, "Sana getirdim, al onu sende kalsın. Bu bisküvileri Cennete giderken yanında götür." dediği duyuldu.

21 BİN FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda üçte ikisi kadın ve çocuklardan oluşan 21 bin 320 Filistinli öldürüldü. Saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 1,9 milyonu yerinden oldu.

İsrail'in yardım tırlarının girişine çıkardığı engeller nedeniyle Gazze'de başta çocuklar olmak üzere bölge halkı açlık sıkıntısıyla da mücadele ediyor.