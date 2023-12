8 bin çocuk ayakkabısıyla Gazze anması! 'Yeter artık, işgali durdurun'

23 Aralık 2023 14:17 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 14:33

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukları anmak amacıyla Zeytin Ağacı Dikme Vakfı tarafından bir anma etkinliği düzenlendi.

Binnenrotte Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren çocukları temsil etmek üzere yaklaşık 8 bin çift çocuk ayakkabısı serildi.

Her 10 dakikada bir, bölgedeki çocuk ölümlerini endişe verici bir şekilde simgeleyen ayakkabı çiftleri etkinlik alanına eklenerek, acı verici bir gerçeğe vurgu yapıldı.

Zeytin Ağacı Dikme Vakfı Direktörü Esther van der Most, etkinlikle ilgili olarak, "Son 75 günde Gazze'de 8 binden fazla çocuk öldürüldü.

Bu ayakkabıları ne kadar çok çocuktan bahsedildiğine dikkat çekmek için topladık" dedi.

"FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEYİ DURDURUN"

Van der Most ayrıca, "Bu şekilde insanlar onlar hakkında bir şeyler hissedebilir ve Filistinliler insan olarak görülebilir. Öldürülen çocukların yasını tutmak ve onları anmak için buradayız ama her şeyden önce şunu söylemek için: 'Yeter! Filistinli çocukları öldürmeyi durdurun. İşgali durdurun, her şeyi durdurun!'" şeklinde açıklamalarda bulundu.

8 BİN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Tören sırasında, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuğun isimleri ve yaşları da okundu. 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında, en az 8 bin çocuk ve toplamda 20 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.