23 Aralık 2023 10:58 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 17:26

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 78.gündür devam ediyor. 7 Ekim'de Hamas'a bağlı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın düzenlediği 'Aksa Tufanı Operasyonu' sonrasında Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail; okullar, hastaneler ve mülteci kamplarında katliamlar yaptı. Şu ana kadar yasaklı beyaz fosfor bombası kullanmak, mezarlıkları yok etmek gibi uluslararası toplum tarafından kabul edilmiş çeşitli savaş suçları işleyen İsrail'e yönelik yaptırım uygulanmıyor. Her gün yeni bir skandala imza atan İsrail'in bu sefer yaptığı gerçekten yok artık dedirtti. ABD merkezli CNN'e göre, İsrail askerleri, mezarlıkları kazıp, çıkardıkları cesetleri buldozerle ezdi.

İSRAİL ASKERLERİNDEN KAN DONDURAN İŞKENCELER

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, işgalci orduyla ilgili bir skandalı bugün manşetlerinden dünyaya duyurdu.

İşgalci ordunun, geçtiğimiz hafta 8 gün boyunca operasyon düzenlediği Kamal Adwan Hastanesi çalışanı, İsrail askerlerinin hayatını kaybeden Filistinlilerin cansız bedenlerine saygısızlık ettiğini, tekerlekli sandalyedeki bir hastanın İsrail askeri köpekleri tarafından parçalandığını ve çok sayıda doktorun vurulduğunu iddia etti.

TOPLU MEZARLARI BULDOZERLE KAZDILAR

Olaya ilişkin video kayıtlarını izlediğini belirten CNN, İsrail'in operasyonu nasıl yürüttüğüne dair rahatsız edici bir tablo olduğunu belirtti. İsmi açıklanmayan kaynakların ifadelerine göre İsrail askerleri hastane bahçesine kazılan derrme çatma toplu mezarı buldozerle kazdı ve Filistinlilerin cansız bedenlerini dışarı çıkardı.



Hastanenin pediatri hizmetleri müdürü Hossam Abu Safiya, "İsrail askerleri sabah mezarı kazdılar, cesetleri dışarı sürüklediler ve ardından buldozerlerle ezdiler. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim" dedi. CNN'in ulaştığı video kayıtlarında hastane bahçesinde görülen çürümüş insan kalıntıları da kan donduran iddiayı doğruluyor.

Dakika dakika İsrail'in, Gazze'yi işgalinde son durum

17:00 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Gazze'deki durumu ele aldı

16:37 Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) ABD Ofisi İcra Direktörü Avril Benoit, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen Gazze'ye yardımların girişi için acil adım atılmasını öngören karar tasarısını "yetersiz" olduğunu ifade ederek eleştirdi.

16:16 Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Negev Cezaevi'nde tutulan eski Filistin Meclis Başkanı Aziz Duveyk'in (75) ciddi sağlık sorunları yaşadığını bildirdi.

16:10 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda, onlarca Filistinli öldü ve yaralandı.

15:29 Filistinli rahip Mitri Raheb, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sürdürdüğü saldırılarında Hristiyan toplumunun yüzde 3'nün öldürüldüğünü belirterek, "Hristiyan topluluğunun yok olacağını düşündüğünü" söyledi.

15:28 İsrail, Gazze Şeridi'nde 78 gündür sürdürdüğü soykırıma varan saldırıları sırasında Filistin'in kültürel mirasını da hedef alırken saldırılarda şu ana kadar en az 13 Gazzeli şair ve yazar da öldürüldü.

14:53 Serbest bırakılan 16 yaşındaki İsrailli rehine Sahar Kalderon, Gazze'de geçirdiği 52 günde birçok kez İsrail'in füzelerinden dolayı öleceğini düşündüğünü söyledi.

14:50 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne fırlattığı patlamayan iki füzeyi kullanarak 5 tankı imha ettiklerini, mürettebatını öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu.

14:45 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne fırlattığı patlamayan iki füzeyi kullanarak 5 tankı imha ettiklerini, mürettebatını öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu.

14:21 Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), görgü şahitlerinin ifadelerinin İsrail ordusunun Gazze'de yaşamını yitiren 60 yaş üstü çok sayıda kişinin infaz edildiğini ortaya koyduğunu bildirdi.

14:21 Fransa Ulusal Meclisinin, "savaş suçu çağrısı" ile suçlanan İsrail vatandaşlığı da bulunan milletvekilli Meyer Habib'e yaptırım uygulamayacağı bildirildi.

14:09 Fas'ta 56 kentte, 100 ayrı noktada İsrail'in Gazze Şeridi'ne iki aydan uzun süredir düzenlediği saldırılar protesto edildi.

13:28 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah'ta yerinden edilmiş aileler, çocukların korkularını yenmesine yardımcı olmak ve İsrail bombardımanlarının seslerini dağıtmak amacıyla Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar ediyor.

13:11 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Filistin halkının sadece geçmişi ve şu anını değil, geleceğini de hedef aldığını belirtti.

12:37 İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine düzenlediği saldırıdan araçlarıyla seyir halindeki gazeteciler son anda kurtuldu.

12:30 Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin İsrail'in saldırıları Gazze Şeridi'ne devam ederken çatışmanın sona erdirilmesi amacıyla "çabaların yoğunlaştırmak" için Katar'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

11:51 ABD Başkanı Joe Biden, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Gazze'deki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

11:38 İsrail'in, İngiliz manda döneminden miras aldığı "idari tutukluluk" uygulamasını Filistinlilere karşı bir intikam aracı olarak kullandığı belirtiliyor.

11:25 BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırı şeklinin Gazze Şeridi'nde insani yardımların dağıtımına engel oluşturduğunu ifade etti.

11:08 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant ile Gazze'deki duruma ilişkin telefonda görüştü.

10:52 İsrail ordusunun gelecek haftalarda, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlandığı belirtildi.

10:52 İsrail ordusunun gelecek haftalarda, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlandığı belirtildi.

06:47 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenledi.

04:11 Mısır, Gazze'ye yardımların girişi için acil adım atılmasını öngören karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı ancak bunun, ateşkes talebini içermediği için yetersiz olduğunu belirtti.

03:44 Hamas, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, "İsrailli askerlerin direniş liderlerini öldürmek üzere oldukları" yönündeki açıklamasını, "içi boş bir tehdit" olarak değerlendirdi.

03:09 Fas'ın pek çok kentinde Filistin'e destek gösterileri yapıldı. Tanca, Kazablanka, Fes, Agadir, Vecde ve Hanifra kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

02:51 Filistin yönetimi, Gazze'ye yardımların girişi için acil adım atılmasını öngören karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmesini, geç kalınmış olsa da Gazze'deki saldırıların sona ermesi yolunda atılmış bir adım olarak nitelendirdi.

02:38 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki insanların açıklıkla karşı karşıya olduğunu ve yiyecek karşılığında mallarını sattığını bildirdi.

01:30 Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılmasını" öngören karar tasarısını yetersiz bir adım olarak değerlendirdi.

00:24 Yemen'in başkenti Sana ve çeşitli kentlerde toplanan binlerce kişi, ABD'nin Kızıldeniz'deki koalisyonuna tepki göstermek ve Gazze'ye destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.

00:03 Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, İsrail'in saldırılarında öldürülen Gazzelileri anmak için bir araya geldi.

00:02 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu.