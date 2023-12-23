Tarih böyle vahşet görmedi, Gazze'nin yüzde 90'ı açlık çekiyor

23 Aralık 2023 06:12 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 06:14

Gazze’de 20 binden fazla sivili katleden İsrail, gelen tepkilere rağmen saldırılarını sürdürüyor. İsrail bombardımanı altında hayatta kalma mücadelesi veren binlerce Gazzeli, tükenen yiyecekler yüzünden zor günler geçiriyor. Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’nın (WFP) Gazze’deki açlık oranlarına ilişkin paylaştığı verilere tepki göstererek “Gazze halkının yaklaşık yüzde 25’inin değil; nüfusun yüzde 90’ından fazlası aşırı açlık çekiyor” açıklamasında bulundu. Ateşkes olmadığı sürece kıtlık riskinin her geçen gün arttığını belirten Oxfam’ın İcra Kurulu Başkan Vekili Aleema Shivji “Uluslararası toplum içinde İsrail’in askeri makinesini ve Gazze’deki Filistinlilere yönelik toplu cezalandırmasını dizginlemeyi reddedenler bugün utanç ve suç ortaklığı içindedir. Bu skandal sizin gözetiminizdedir” ifadesini kullanarak yaşananlara tepki gösterdi.

AB: DURUM ÇOK KÖTÜ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Gazze’deki kıtlık riskine dikkat çekti. Borrell ve Lenarcic, Gazze’de temel gıda maddelerine erişilememesinden kaynaklanan kıtlık ve açlığın “felaket boyutunda” olduğunu belirterek, tüm dünyaya “harekete geçme” çağrısı yaptı. Açıklamada, insanların açlıktan ölmesini engellemenin “tek” yolunun sivillerin korunmasını sağlamak, insani yardım ve sağlık çalışanlarının Gazze’ye güvenli erişimine izin vermek ve ihtiyaç sahibi tüm sivillere yeterli gıdanın sağlanması olduğu bildirildi.

İNGİLİZ AKTRİS: VAHŞET!..

Bu arada çok sayıda film ve dizide rol olan ünlü İngiliz aktris Juilet Stevenson, Gazze’deki duruma sessiz kalamayacağını dile getirdi. “Böyle bir durumda, burada durup sesimi çıkarmasaydım, bunu yapmasaydım aynada kendime bakamazdım” diyen Stevenson şöyle konuştu: 67 yaşındayım ve dünyanın dört bir yanında pek çok insanlık vahşetine şahit oldum, ancak şu anda (Gazze’de) gördüğümüz boyutta bir şeye tanık olduğumu hiç sanmıyorum. Kocam Yahudi ve kayınvalidem Hitler’in kontrolündeki Viyana’da mülteciydi. Kimse bana antisemitik diyemez. Binlerce masum sivilin öldürülmesini durdurmak için ateşkes istemek antisemitik değildir.