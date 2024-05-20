Opel CEO’su Florian Huettl: Türkiye’de taşlar yerine oturmaya başladı

Alman üretici Opel gelecekteki tasarım felsefesinden ilk izleri taşıyan Yeni Frontera’nın global lansmanını İstanbul’da yaptı. Tüm dünyadan otomotiv basınını bir araya getiren organizasyonda Opel CEO’su Huettl Türkiye’ye övgüler yağdırdı…

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Opel B-SUV sınıfında Yeni Frontera ile gücünü arttırmaya hazırlanıyor. Boyutları ile C-SUV segmentini zorlayan Yeni Frontera, başlangıçta 5 kişilik olarak, 100 HP’lik 48V hibrit ve 300 km menzilli elektrikli versiyonlarla satışa sunulacak. İlerleyen dönemde 7 kişilik versiyonun yanı sıra 136 HP’lik 48V hibrit ve 400 km menzilli elektrikli versiyon eklenecek. Tasarım detaylarıyla oldukça dikkat çeken yeni Frontera 2024’ün son çeyreğinde ülkemizde olması planlanıyor.

İstanbul’da düzenlenen global lansman münasebeti ile markanın üst düzey yönetiminde katıldığı toplantıda Opel CEO’su Florian Huettl hem marka için hem Türkiye pazarı için önemli açıklamalar yaptı. Opel’in Almanya ve Fransa’dan sonra üçüncü anavatanının Türkiye olduğunu belirten Huettl, Türk kullanıcıların hassasiyetlerini bildiklerini ve önceliklerinin müşteri memnuniyeti olduğunu dile getirerek şunları söyledi: 2023’te birçok Avrupa pazarında çok büyük bir ivmelenme gördük. Avrupa’nın bütününe baktığımız zaman elektriklilerin yüzde 20’lik bir payı var ki bu ciddi bir yüzde. 2023 yılında Türkiye’de aslında taşlar yerine oturmaya başladı. Elektrikli araçlarda hızlı bir yükselme gördük.

Opel’in her zevke ve tarza uygun bir SUV modeli olduğunu dile getiren Huettl, Türkiye’de de yükselen bir SUV grafiği gözlemledikleri belirterek “Bu noktada Türkiye’ye de her türlü desteğimiz devam edecek. Yeni Frontera rekabetçi fiyatlarla ve rekabetçi özelliklerle Türkiye pazarına sunulacak. 2023 yılında Almanya ve İngiltere’den sonra Opel’in dünya çapındaki üçüncü en büyük pazarı Türkiye, burası bizim için çok önemli bir pazar. Müşteriler ne istediklerini çok iyi biliyorlar. Biz de Türkiye pazarında büyümek istiyoruz” dedi. Toplantıda Çinli markaların agresif büyümesiyle ilgili gelen soruyu cevaplayan Huettl “Biz rekabeti seviyoruz. Yeni Yeni Frontera’yı pazara oldukça rekabetçi fiyatlarla sunacağız. Opel müşterileri aslında bir Alman otomobiline sahip oluyor ve bize güveniyor” dedi.

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Toplantıda söz alan Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç markanın son yıllarda yoğun bir şekilde Türkiye’ye yatırım yaptığına dikkat çekerek “Bize her zaman bir öncelik tanınıyor, 2,5 yıldır bayi yatırımlarımız tam hız devam ediyor. 62 bayimiz, tam yetişmiş satış ve servis kadrolarımızla büyümeye devam ediyoruz. Elektrikli araçlar içinde çok önceden eğitimlerimiz ve şarj alt yapı çalışmalarımız başlamıştı, bugün geldiğimiz noktada elektrikli alanında en yetkin markalardan biriyiz” dedi.