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İran son dakika olarak duyurdu, Reisi'nin helikopterinin yeri bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İran, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Helikopter Kazası, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tüm dünyanın yakından takip ettiği kazada flaş bir gelişme yaşandı. İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Reisi ve beraberindeki heyetini taşıyan helikopterin yerinin bulunduğunu duyurdu...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinden sonra helikopter ile dönüşe geçen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kaza yaptı. Reisi'nin yanında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da vardı. Tüm dünyanın yakın markaja aldığı bu bu olayda yeni bir gelişme yaşandı. İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin yerinin bulunduğunu duyurdu.

İran son dakika olarak duyurdu, Reisi'nin helikopterinin yeri bulundu - 1. Resim

KURTARMA EKİPLERİ YAKLAŞTI

IRNA'nın Telegram hesabında konuya ilişkin bilgi verildi. Söz konusu haberde, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin yeri bulundu. Arama kurtarma timleri kazanın meydana geldiği yere yaklaştılar." ifadelerine yer verildi.

İran son dakika olarak duyurdu, Reisi'nin helikopterinin yeri bulundu - 2. Resim

ENKAZ BULUNDU, YAŞAM BELİRTİSİ YOK

İran devlet televizyonu, Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı taşıyan helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu.

İran son dakika olarak duyurdu, Reisi'nin helikopterinin yeri bulundu - 3. Resim

İran devlet televizyonunundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazında yaşam belirtisi olmadığı kaydedildi.

AKINCI IHA TESPİTLERİN KOORDİNATLARINI PAYLAŞMIŞTI

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

İran son dakika olarak duyurdu, Reisi'nin helikopterinin yeri bulundu - 3. Resim

TÜRKİYE DESTEĞE GİTTİ

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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