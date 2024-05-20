Adalet herkes için eşit olmalı! 28 Şubat mağdurları yeniden yargılama talep ediyor

Cuntacılar hapisten çıktı ama onların cezaevine attığı 100 masum hâlâ adalet bekliyor. 28 Şubat sürecinde ihraç edilen askerler ve binlerce memur da zor durumda. Dernekler “Hayatlarımız, geleceğimiz çalındı. Adalet herkes için olmalı. Yeniden yargılama yapılmalı” diyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Çevik Bir, Cevat Temel Özkaynak ve Orgeneral Çetin Doğan’ın gibi eski generalerin de bulunduğu, 28 Şubat sürecinde görev alan paşaların hapis cezalarının hastalık ve kocama hâli sebebiyle kaldırılması, mağdurların tepkisine neden oldu. O dönem yargılanan ve hâlen cezaevinde bulunanların olduğuna dikkat çeken mağdurlar, özellikle TSK’dan ihraç edilenlerin bir kısmının memuriyette görevlendirilebildiğine ancak haklarını tam olarak alamadıklarına dikkat çekti. Mağdurların tepkileri şöyle:

“DAHA HASTALARI VAR”

MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal: Cezaevlerinde 28 Şubat sürecinde hüküm giyen 100 civarında kişi var. Hakikaten cezaevinde duramayacak kadar hasta olan insanlar bırakılsın ama hepsinin tek seferde bırakılması oldukça ilginç. Böyle olunca tıbbi etkenlerden ziyade siyasi saiklerle bırakıldıkları yönünde bir algı oluşuyor. Cezaevlerinde bulunan, bu komutanlardan çok daha ağır hasta mahkûmlar var. Adli Tıp Kurumunun ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verdiği ancak 3 gün sonra hayatını kaybedenler oluyor. 28 Şubat paşaları söz konusu olduğunda bu kadar bonkör davranılması akıllara farklı şeyler getiriyor.

“HAKLARIMIZ VERİLMİYOR”

YAŞ kararıyla ihraç edilen Ferruh Ciloş: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsa yönelik suçta affın olmayacağına yönelik sözleri vardı. Bize yapılanlar şahsa yönelik değil miydi? O dönemde ben jandarma subaydım. Binlerce insanın ölümüne neden olan terör örgütü elebaşını bile yüzlerce avukat savundu. Ancak YAŞ kararlarıyla ilişiği kesilenlere hukuki haklar verilmedi. 2011 yılında kurulan heyet ile emeklilik haklarımız verildi ancak OYAK’tan haklarımızı alamadık, kimliğimiz verildi ancak hâlen üsteğmen rütbesindeyim, üniformalarımızı alamadık. Benim çocuklarım babasının mesleğini söyleyemeden büyüdü.

“PKK’DAN DAHA TEHLİKELİYDİK”

“Kara defterde PKK’dan daha tehlikeli olarak yer alıyorduk. Dinimizi de örgüt olarak görüyorlardı. Paşalar hasta diye çıktı ama bu insanların haksız yere suçladığı insanların cezaevinden cenazesi çıktı.”

“15 TEMMUZ GAZİSİYİM”

YAŞ kararıyla ihraç edilen Murat Karakoca: Komutanların affa uğramış olması gönlümüzü çok yaraladı. Ben 14 yaşında girdiğim askerlik mesleğinden 28 yaşındayken suçsuz bir şekilde ihraç edildim. Hiçbir yerde iş bulamadım, bir yıl kâğıt ve hurda toplayarak evimi geçindirdim. Kurduğumuz şirketlere maliye göz açtırmadı, başka isimlerin üzerine şirket kurarak iş yapabildik ancak. Selamı sabahı kesen insanlar oldu. 2011 yılında bizimle ilgili kanun çıkınca YAŞ kararlarıyla atılanların bir kısmı memuriyete alındı ancak TSK’ya geri dönemedik. Ben aynı zamanda 15 Temmuz gazisiyim, Cumhurbaşkanı’mız çağırdığında ülkemizi korumak için koştuk, bacağımdan yaralandım.

ÇOCUKLAR BABASIZ BÜYÜDÜ

“28 Şubat döneminde üniversite öğrencisiydim. İnönü Üniversitesinde eğitim fakültesinde okuyordum. Rektörümüz Ömer Şarlak asker kökenli biri olduğu için üniversitenin korumasını askerlere vermişti. Bir yıl sıkıntısız okudum ancak ikinci yılda üniversiteye girişimizi asker engellemeye başladı. Bir gün bizi gözaltına alıp kışlaya götürdüler. Oradaki komutanlar bizi “Sizi DGM’de yargılatırım” diye tehdit etti. Kampüste hem psikolojik hem de fiziksel olarak şiddete maruz kaldık.

Üniversiteye 1998 yılında girdim ancak 2014 yılında mezun olabildim. Şu an öğretmenim ancak hâlen mesleklerini yapamayan insanlar var. Tutuklananların aileleri perişan oldu. Cezaevine girdiğinde 10 yaşındaki çocuğunun hiçbir şeylerine şahit olamadan büyüten insanlar var. İnsanlar, terör örgütü mensubu ve irticacı kapsamında, devlet düzenini yıkma gibi ithamlarda bulunularak mahkûm edildi.”

YENİDEN YARGILAMA YAPILSIN

“İnsanlar gerçekten hastaysa elbette çıksınlar. 28 Şubat mağduru olup da hâlen cezaevinde bulunan insanlar var. Cezaevinde olanlar için ya da o dönemde suçlananlar için yeniden yargılama yapılabilir. Bir af gibi değil, suçu olmayanlar hukuk önünde aklansınlar, suçlu olarak kalmasınlar. Bu konuda Cumhurbaşkanlığında bir komisyon oluşturulabilir ve bireysel başvuru sağlanabilir. O dönem gerçekten çok acılar çektik. Okullarımızı okuyamadık, diplomalarımızı alamadık. Başörtüm nedeniyle ben de okuldan ayrılmak durumunda kaldım. Aradan 20 yıl geçtikten sonra ancak diplomalarımızı alabildik ve iş hayatına 20 yıl sonra girebildik. Yaşıtlarımla aramda 20 yıllık bir fark oluştu.”