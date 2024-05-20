Reisi’nin helikopterinde karanlık kaza! Düştü mü düşürüldü mü?

Aliyev ile görüşen İran Cumhurbaşkanının helikopteri kısa süre sonra düştü. Reisi’nin “Düşmanlar, bir araya gelmemizi istemiyor” açıklaması sabotaj şüphesini akıllara getirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke sınırında yer alan Aras Nehri üzerindeki “Hudaferin” hidroelektrik santralinin faaliyete geçmesi ve “Kız Kalesi” hidroelektrik santralinin açılışını gerçekleştirdi. Tören sonrası Reisi’yi taşıyan helikopter, Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında yoğun sis ve fırtına sebebiyle sert iniş yaptı. Helikopterde Reisi’nin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti’nin de bulunduğu aktarıldı. Konvoyda üç helikopterin olduğu, bazı bakan ve yetkilileri taşıyan diğer ikisinin güvenli bir şekilde varış noktasına ulaştığı belirtildi.

“CİDDİ BİR OLAY DEĞİL”

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri de “Kaza yapan helikopterdeki iki kişi ile irtibat kurduk ve konuştuk. Görünüşe göre ciddi bir olay değil. İki kilometrelik bir alan içerisinde arama yapıyoruz. Umarım güzel haberler veririz” ifadelerini kullandı. Halkına seslenen İran Lideri Hamaney ise “Endişelenmeyin. Ülkenin işlerinde herhangi bir aksama olmayacak” şeklinde konuştu.

DOSTLUK MESAJI VERMİŞTİ

Bu arada, Reisi’nin açılıştaki “Bazıları bir araya gelmemizi ve ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor fakat bunlar bizim için önemli değil. Önemli olan ülkelerimiz, devletlerimiz ve halklarımız için iyi olanı hep birlikte hayata geçirmek” sözleri kafalarda soru işareti oluşturdu. Kazanın, iki ülke arasında atılan bu önemli adımdan sonra gerçekleşmesi ‘sabotaj mı?’ sorusunu akla getirdi.

ERDOĞAN’DAN ‘KARDEŞ’ PAYLAŞIMI

Komşu ülkeye geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan “Kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzdü. Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon hâlindeyiz. Hadiseyi yakından takip ediyoruz. Gereken her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde paylaşım yaptı. Bunun akabinde Türkiye’den destek gitti. AFAD’dan yapılan açıklamada “İran, ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etti. 32 dağcı ile 6 araç bölgeye intikal için yola çıkmıştır” denildi. Millî Savunma Bakanlığı da AKINCI İHA ile gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirildiğini bildirdi.

Kazanın olduğu dağlık bölgede gece sıcaklık -25 dereceye düştü. Kar fırtınasının başlaması üzerine arama kurtarma ekipleri kayboldu.